英超｜加拿祖賽前言論慘變「回力鏢」 遭曼聯球迷洗版嘲諷

足球世界
更新時間：05:45 2026-02-05 HKT
發佈時間：05:45 2026-02-05 HKT

現效力車路士的前曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho），在聯賽盃4強次回合負於阿仙奴後，意外成為輿論焦點。這名21歲阿根廷球員在賽前受訪時，為了激勵球隊士氣，以舊東家曼聯作為比較對象。當時車路士首回合落後 2：3，加拿祖表示：「大家都知道在酋長球場作客有多困難，但如果曼聯都能在那裏贏波，我們也絕對可以完美地做到這一點。」

引曼聯為例欲壯行色 

這番將曼聯視為動力的言論，在車路士最終以0：1落敗、總比數2：4出局後，迅速引起曼聯球迷的強烈反彈與嘲諷。社交媒體上隨即出現大量「抽水」留言，網民紛紛戲謔其言論「像鮮奶一樣迅速過期」、「誰給他的勇氣？」，甚至直言：「結果證明曼聯做得到的，你現在的球隊做不到。」

車路士不敵阿仙奴出局，加拿祖言論成回力鏢。美聯社
車路士不敵阿仙奴出局，加拿祖言論成回力鏢。美聯社
加拿祖今季由曼聯轉投車路士，但表現一般。法新社
加拿祖今季由曼聯轉投車路士，但表現一般。法新社
加拿祖被曼聯球迷嘲諷。法新社
加拿祖被曼聯球迷嘲諷。法新社

加拿祖去年夏天因與時任曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）鬧翻，被放逐至「炸彈陣容」（Bomb Squad）後以4000萬鎊轉投車路士。諷刺的是，曼聯在暫代領隊卡域克（Michael Carrick）帶領下近期強勢復甦，接連擊敗曼城、阿仙奴及富咸重返聯賽前四；而加拿祖今場後備入替未能救主，表現乏善可陳。

名宿狠批車仔表現窩囊 羅帥反擊

阿仙奴名宿保羅麥臣（Paul Merson）亦在賽後痛批車路士表現窩囊，認為球員缺乏鬥志。儘管車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）為戰術部署辯護，指外界批評往往是「事後孔明」。

