英聯盃│哥迪奧拿第11次帶曼城入盃賽決賽 3年未贏過國內盃賽冠軍 「我都好想捧盃」

足球世界
更新時間：13:36 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:36 2026-02-05 HKT

周三英格蘭聯賽盃4強次回合，曼城主場3:1擊敗紐卡素，兩回合計贏5:1，將會在3月22日在溫布萊球場與阿仙奴爭冠。今次是哥迪奧拿第11次帶領曼城躋身盃賽決賽，只計聯賽盃就是第5次，對獎盃飢渴程度應該不及近6年首次晉級決賽的槍手，但藍月已3年未贏過國內盃賽冠軍，難怪哥帥矢言自己都好想捧盃。

曼城雙殺紐卡素入決賽

首回合作客聖占士公園淨勝2球的曼城，今仗回師主場火速擴大優勢，憑埃及鋒將馬穆殊頭頂腳踢梅開二度，加上中場雷恩達斯燙射得手，半場充遙遙領先3:0，最終在換邊後被喜鵲翼鋒安東尼艾蘭加追回一球也好，仍然贏3:1，總比數勝5:1，將與阿仙奴爭冠。

哥帥11次領曼城入決賽 過去10次贏7次

今次是哥迪奧拿於2016年入主曼城後，第11次躋身盃賽決賽(撇除一場過的超級盃和社區盾)，之前10次有7次成功奪冠，只計聯賽盃4就入決賽悉數封王，對上一次是2020至21球季。相比之上，阿仙奴自2019至20球季的足總盃後，從未殺入各項比賽的決賽，今次是時隔近6年再次去到決賽舞台，對錦標的渴求應該較藍月高。

相關新聞：體壇早報｜英聯盃決賽將演「師徒對決」 加拿祖失言慘變嘲諷焦點

相關新聞：英聯盃｜曼城兩回合計5：1 橫掃紐卡素晉級 決賽鬥阿仙奴演師徒對決

3年未贏過國內盃賽冠軍

然而藍月在2022至23球季贏下足總盃後，就再無贏得本土盃賽冠軍，過去2屆英足盃決賽分別不敵曼聯和水晶宮，難怪哥帥矢言自己都好想捧盃：「10年內5次殺入聯賽盃決賽，是一個重要的里程碑。我來到曼城贏得的第一個冠軍，就是聯賽盃，當你贏下首個冠軍時，你會更有動力去贏得更多。決賽將會對阿仙奴，他們是目前整個歐洲，甚至是全世界最好的球隊，我們都很期待，想奪冠而回。」

哥迪奧拿第11次帶領曼城入盃賽決賽。法新社
哥迪奧拿第11次帶領曼城入盃賽決賽。法新社
曼城時隔5年再入聯賽盃決賽。法新社
曼城時隔5年再入聯賽盃決賽。法新社

