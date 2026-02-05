英聯盃｜曼城兩回合計5：1 橫掃紐卡素晉級 決賽鬥阿仙奴演師徒對決

曼城在周三晚的聯賽盃4強次回合，憑藉埃及前鋒馬穆殊（Omar Marmoush）梅開二度，主場以 3：1 再勝紐卡素，兩回合合計以 5：1 輕鬆過關，將與阿仙奴在3月22日、於溫布萊爭奪冠軍。這場決賽不僅是英超榜頭兩名的對決，更是哥迪奧拿與昔日副手阿迪達的「師徒大戰」。

馬穆殊梅開二度 曼城半場鎖定勝局

首回合落後0：2的衛冕冠軍紐卡素，今仗作客伊蒂哈德球場開賽即受挫。代替夏蘭特（Erling Haaland）正選上陣的馬穆殊表現神勇，僅6分鐘便勁射破網，隨後更在30分鐘頂入個人今場第二球。加上雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在上半場尾段補射建功，曼城半場已領先 3：0。

艾蘭加為紐卡素破蛋。美聯社

曼城晉身英格蘭聯賽盃決賽。美聯社

曼城兩回合計5：1 挫紐卡素晉級。美聯社

曼城的決賽對手是阿仙奴。美聯社

紐卡素衛冕夢碎

紐卡素下半場雖由艾蘭加（Anthony Elanga）交出一記漂亮的弧線球破蛋，結束了球隊在伊蒂哈德長達7年半的入球荒，但始終難以挽回敗局。領隊艾迪賀維在半場一次過作出3個換人調動試圖反擊，但主將安東尼哥頓（Anthony Gordon）受傷退下火線，令「喜鵲」衛冕之路更顯艱難。最終曼城以3：1獲勝，兩回合計以5：1大勝晉級。這場落敗亦延續了紐卡素在伊蒂哈德球場的噩夢；兩隊近19次交手，曼城豪取18勝。

此外，這是哥迪奧拿自2016年執掌曼城以來，第22次帶領球隊前往溫布萊作賽。這名西班牙教頭將爭取其職業生涯第19 座獎盃，他的對手阿迪達正率領阿仙奴在英超以6分優勢領放，這場聯賽盃決賽將成為兩軍在賽季衝刺前的關鍵一戰。

曼城晉級後將於周日聯賽作客利物浦；紐卡素則會回師主場迎戰賓福特。