英聯盃｜無視女兒要求強行「放閃」 泰利穿全套球衣觀賽變阿仙奴笑柄

足球世界
更新時間：06:24 2026-02-05 HKT
發佈時間：06:24 2026-02-05 HKT

車路士傳奇隊長泰利（John Terry）在個人社交平台TikTok上載了一段觀看聯賽盃準決賽的短片，原意是捕捉車路士絕地平手的一刻，結果卻錄下對手夏維斯（Kai Havertz）補時絕殺的尷尬一刻。

由於短片中泰利身穿全套車路士運動服，結果遭到大批阿仙奴球迷嘲笑，更不聽19歲女兒Summer的要求強行發布片段，引發熱議。

「穿全套球衣」觀賽惹嘲諷 

45歲的泰利在短片中身穿全套車路士訓練服，令不少網民回想起他在2012年歐聯決賽雖因停賽缺席，卻在奪冠後換上全套球衣舉盃的經典一幕。面對網民嘲笑他是「Full kit w**ker」，泰利解釋當時剛從車路士U19青年隊在歐冠青年聯賽擊敗 PSV 的賽事回家，才會穿著球會裝束。他在影片中看見夏維斯進球後，不斷高喊「越位」，最後發現進球有效後的失落表情，已成為阿仙奴球迷瘋傳的笑料。

泰利女兒多次試圖遮臉並求父親不要發布短片。影片截圖
泰利女兒多次試圖遮臉並求父親不要發布短片。影片截圖
泰利與女兒Summer。Instagram
泰利與女兒Summer。Instagram
泰利穿全套車路士運動服觀賽，卻錄下對手夏維斯補時絕殺一刻。影片截圖
泰利穿全套車路士運動服觀賽，卻錄下對手夏維斯補時絕殺一刻。影片截圖

無視女兒哀求「你不能發布這段片」

影片中另一個焦點是泰利與女兒Summer的互動。Summer在看到泰利舉起手機錄影時，多次試圖遮臉並乞求父親：「拜託，千萬不要把這段片發到任何地方。」泰利隨後將鏡頭對準Summer，Summer 再次強調：「爸爸，你絕對不能發布。」結果泰利不僅強行發布，更要求女兒「道歉」，令不少網民笑言Summer才是家中最理智的人。

目前在車路士青年軍擔任兼職導師的泰利，早前已表明無意再爭取英超領隊職位，寧願將時間留在青訓及陪伴家人。他表示：「教練生涯對我來說已經結束了，我很享受現在的生活，在學院指導孩子並傳授經驗，這對我來說是一個很好的平衡。」儘管如此，這位傳奇隊長對車路士的熱情顯然未減，只是這段「熱血觀賽片」卻意外令他成為死敵嘲笑對象。

