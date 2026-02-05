Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轉會｜紐維爾舊生啟動「美斯計劃」 盼球王2027年重返母會

足球世界
更新時間：06:07 2026-02-05 HKT
發佈時間：06:07 2026-02-05 HKT

阿根廷球會紐維爾舊生（Newell's Old Boys）副主席麥甸拿（Juan Manuel Medina）日前證實，球會正積極籌劃一項宏大工程，目標是在2027年上半年，邀請8屆金球獎得主美斯（Lionel Messi）重新披上母會球衣。

現年38歲的美斯在6歲至13歲期間，曾於這支羅沙里奧球隊受訓，隨後才遠赴巴塞隆拿。雖然美斯從未為紐維爾舊生一隊上陣，但他當年為青年隊狂轟234球的紀錄，至今仍令球迷津津樂道，主場更有看台以他命名。副主席麥甸拿直言：「我們正努力推動美斯在2027年上半年加盟。這不單是球會的計劃，更是整個羅沙里奧市、阿根廷球壇的盛事。」

紐維爾舊生啟動「美斯計劃」。法新社
美斯為國際助國際邁亞密贏得美職總冠軍。法新社
紐維爾舊生盼美斯2027年重返母會。法新社
美職聯改制成轉會關鍵

美斯去年10月才與國際邁亞密續約至2028年，但由於美職聯（MLS）改制， 計劃在2027年將賽季調整為與歐洲接軌，當年的2月至5月將成為一個短暫的「過渡球季」。麥甸拿指出，這段空檔期正是美斯短暫回鄉效力的最佳時機。

儘管美斯曾多次表示渴望回母會退役，但阿根廷國內的安全形勢一直是他最大的顧慮。他曾公開表示：「我希望孩子們能在一個平靜、安全的地方成長。」此外，紐維爾舊生目前的戰績亦令人擔憂，繼2025年排名墊底後，2026年開季表現依舊低迷。麥甸拿承認：「這取決於我們能提供怎樣的基礎設施，以及一套具競爭力的體育方案。」

美斯在美職聯表現依舊神勇，已助國際邁亞密贏得2025年總冠軍。隨着重返巴塞被視為「不切實際」，重回展開其足球歷程的羅沙里奧，或會成為這位當代球王職業生涯的最後一站。

