英超｜利物浦聯賽跌至第6 史洛特：追求最悅目足球比奪冠更有價值

利物浦領隊史洛特（Arne Slot）近日在官方訪談中發表驚人言論，表示從長遠來看，球隊的「比賽風格與觀賞性」比贏得獎盃更具價值。這番言論在紅軍目前聯賽表現低迷、帥位搖搖欲墜的背景下，隨即引發名宿與球迷的激烈抨擊。

斥資4.5億後戰績倒退 名宿：唔入歐聯就要炒

史洛特在入主紅軍後的首個球季（2024/25）便率隊奪得英超冠軍，令不少人感到驚喜。然而，球會去年夏天斥資4.5億鎊增兵後，成績卻不升反降。利物浦目前僅排在聯賽第6位，落後榜首阿仙奴達14分，並須要為來季歐聯資格努力。英國《Sky Sports》球評家奧哈拉（Jamie O'Hara）對史洛特的言論極為反感：「這完全是胡言亂語。利物浦現在的足球既沉悶又容易被看穿，如果最終無法獲得歐聯資格，他必須被炒。」

利物浦今季戰績下滑。法新社

利物浦斥資4.5億，但戰績倒退。法新社

史洛特認為追求最悅目足球，比奪冠更有價值。法新社

加歷查：衛冕冠軍跌出前4難以交代

至於紅軍傳奇中堅加歷查（Jamie Carragher）亦在節目中表達深切憂慮。他指出，以利物浦身為衛冕冠軍的身份，加上全英超最高的薪酬開支及巨額轉會投入，若最終排名低於曼聯或車路士而失落歐聯席位，史洛特將失去任何留任的理由。加歷查直言：「如果身為冠軍卻無法打入前四，帥位必然會受到嚴重質疑。」

周日迎戰曼城成「大考」

面對排山倒海的批評，史洛堅持其長期願景：「作為領隊，你可以贏得聯賽或歐聯，但能踢出最悅目的足球才是最大的成就。我希望球隊擁有控球、展現強度，讓球迷喜歡他們所看到的比賽。」利物浦將在周日聯賽主場硬撼曼城，這場大戰將成為史洛特向外界證實其「悅目足球」是否具備實際競爭力的關鍵考驗。