英超｜傳哥迪奧拿或季尾離開曼城 馬列斯卡阿朗素法比加斯成三大熱門接班人

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）與球會的合約尚餘18個月，但英超圈內盛傳這位55歲的西班牙名帥或將於本球季結束後卸任。據英國《每日電訊報》報導，雖然曼城官方將有關傳聞斥為「純屬猜測」，但球會高層實際上已著手制定「應變計劃」，並擬定了一份三人接班名單，包括前車路士主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）、剛離開皇家馬德里的沙比阿朗素（Xabi Alonso）和阿仙奴名宿法比加斯（Cesc Fabregas）。

馬列斯卡熟書成大熱

據報這份三人名單的首選可能是現年45歲的馬列斯卡。這位意大利教頭與「藍月亮」淵源深厚，曾擔任曼城青訓教練及哥迪奧拿的助教，深諳球隊戰術體系。據悉，馬列斯卡在本季上半程曾向車路士高層透露，自己曾與曼城及祖雲達斯進行過接觸。

阿朗素法比加斯同為候選

除馬列斯卡外，另一位熱門人選是44歲的沙比阿朗素。雖然他上月在執教僅34場後被西甲豪門皇家馬德里辭退，但在球壇的聲望依然高企，預計今夏將有不少球會爭相羅致。名單上的第三位候選人則是現任科木（Como）主帥法比加斯。這位前阿仙奴及車路士球星在意大利執教成績斐然，目前帶領科木在意甲高居第六位。曾在巴塞隆拿與哥迪奧拿共事的法比加斯，或許會得到恩師的推薦。

球迷望高柏尼回歸執教

雖然不少曼城球迷渴望看到前隊長、現任拜仁慕尼黑主帥高柏尼（Vincent Kompany）回歸執教，但這位39歲的比利時少帥數月前才與拜仁續約至2029年，短期內回巢機會渺茫。