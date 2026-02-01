Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜理文3仗轟17球火力全開 朱Sir矢志向傑志扳回一城

更新時間：18:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-01 HKT

狀態大勇的理文火力全開！今日港超聯作客以4:1輕取九龍城，聯賽近3戰合共轟入17球。主帥朱兆基（朱Sir）賽後直言球隊磨合漸入佳境，對於下仗硬撼榜首傑志，他更坦言要報回今季首次交手落敗的一戰之仇。

「黃黑軍團」近期勢如破竹，繼作客5:3擊敗大埔、8:1大炒東方後，今仗面對九龍城再演「入球騷」大勝4:1。理文豪取聯賽5連勝之餘，近3場更狂數對手17球，攻力驚人。朱Sir對球隊進攻表現大表滿意：「現時前線不同的配搭及戰術運用，可見球員間已經開始互相熟悉。即使作客亦能踢出部署，這方面進步顯著。」

理文下仗將硬撼未嘗一敗的榜首傑志。大戰當前，朱Sir表明「鍾意大戰」：「大戰最過癮，無論將帥抑或球迷都會感到興奮。經過半季磨合，我們實力絕不比對手差。」回想今季兩軍首次交手，理文僅負2:3吞下今季唯一敗仗，朱Sir矢言無論時機如何，下一場目標只有一個：報仇。

理文接下來將迎來兩個星期的休息時間，下一場2月14日將會作客將軍澳運動場挑戰位列榜首的傑志。

記者：楊功煜

