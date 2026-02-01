西甲│巴塞隆拿3:1艾爾切 拉舒福特入波累積雙位數士哥+助攻 近3季首次

巴塞隆拿在周六西甲作客3:1擊敗艾爾切，鋒將拉舒福特(Marcus Rashford)為球隊埋齋，今季各賽事入球數累積至10球，連同12次助攻，成為第3位收錄雙位數入球和助攻的西甲球員。而此子過去兩季都未能錄得「雙雙」數據，今季離開曼聯借用至巴塞，僅花了半季就取得突破。

下半場為巴塞埋齋

今場巴塞靠超新星拉明耶馬突破越位陷阱，單刀射入先開紀錄，主隊艾爾切之後還以顏色，同樣以一記精彩的直線妙傳劏穿其防線，鋒將艾華路洛迪古斯射入扳平。巴塞其後把握艾爾切後防失誤，由費倫托利斯建功，帶著一球優勢返回更衣室，而半場入替的拉舒福特於換邊後近門抽射破網埋齋，這支榜首之師最終大勝3:1。

近3季以來首次入球和助攻上雙

拉舒福特收錄今季第4個西甲入球，連同歐聯5球和西班牙盃1球，各賽事總入球數剛好踏入雙位。而他本身已累積12次助攻，入球和助攻數一起上雙，是本季第3位達到此成就的西甲球員，另外兩人是其巴塞隊友，分別是13球12助攻的拉明耶馬，以及10球11助攻的費明盧比斯。同時拉舒福特繼2022至23球季後，首次錄得入球、助攻「雙雙」數據，他在23至24球季只有8球6助攻；上季計算曼聯和下半季外借至阿士東維拉的數字，共有11個入球，惟助攻只有9次，未能做到「雙雙」。