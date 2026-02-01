英超│車路士羅仙尼亞半場換3人夠果斷 加拿祖錄災難性表現

車路士在周六英超半場落後2球下，換邊後連入3球，主場3:2反勝韋斯咸。該隊主教練羅仙尼亞半場果斷換入古古列拿、祖奧柏度和韋斯利科芬拿，3人分別有入球或助攻，成為逆轉關鍵。反觀正選上陣的翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)踢了災難性的上半場，沒有過人之餘，還12次失去控球權。

半場果斷換3人 各人有入球或助攻

上半場車路士進退失據，整條左路被打爆，兩個失球都在這邊產生，左閘祖列爾哈圖經常失位，左中堅班洛特巴迪亞舒尼和左翼阿歷真度加拿祖又未有好好協防。後者在進攻層面同樣慘不忍睹，4次傳中全部失敗，還12次失去控球權，沒有過人和射門，4次對抗僅1次成功。該隊教練羅仙尼亞果斷在半場換走3人，成為反勝關鍵，後備上陣的左閘古古列拿攻入球隊第2球，鋒將祖奧柏度則有1球1助攻，中堅韋斯利科芬拿亦收錄助攻。

加拿祖交出災難性的表現，上半場共12次失控球權。路透社

左閘祖列爾哈圖經常失位。路透社

左中堅班洛特巴迪亞舒尼的表現亦遠離水準。路透社

首次主場落後2球反勝

車路士最終首次於英超主場落後2球的情況下，反敗為勝全取3分，羅仙尼亞本人亦成為第4位頭3輪英超領軍收錄全勝的英格蘭籍教頭，前3人分別是古爾德、艾拿戴斯和沙士比亞。他賽後大讚球員的反應：「我們在上半場缺乏活力，決策非常糟糕，何時控球、何時壓逼的判斷太差了。我們在半場調整，大家的反應很好，我為球隊的表現感到自豪。」

加拿祖災難性表現 12次失控球權

前利物浦中場列納大讚羅仙尼亞的換人夠果斷：「我要讚賞羅仙尼亞，他果斷在半場做出換人調整。」同時他指加拿祖的表現堪稱災難，哈圖和巴迪亞舒尼亦完全不在水準，這3個換人應該是羅仙尼亞人生最容易做出的3次換人調整。