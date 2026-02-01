Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士落後兩球絕地反擊 92分鐘破門3：2挫韋斯咸

足球世界
更新時間：06:15 2026-02-01 HKT
發佈時間：06:15 2026-02-01 HKT

車路士今晨於英超主場迎戰護級的韋斯咸，先落後兩球，完半場時一片噓聲。主隊下半場表現翻生，更於92分鐘攻入絕殺球，以3：2反勝韋斯咸。

半場落後0：2

韋斯咸於7分鐘打開紀錄，查洛保雲於右路以左腳傳中，門前的柏保路菲立比伸腳攻門，令車路士門將山齊士有所猶疑，撲救慢了一步，皮球最終漏後遠柱網仔；由於菲立比沒有觸球，這球計成保雲的入球。客軍於36分鐘再入波，雲比沙卡於右路傳中，森馬維第一時間抽射入網；雲比沙卡今場貢獻兩次助攻。車路士半場落後兩球，現場傳來一片噓聲。

末段雙方球員發生衝突，圖迪保因叉頸被逐。美聯社
末段雙方球員發生衝突，圖迪保因叉頸被逐。美聯社
車路士以3：2擊敗韋斯咸。美聯社
車路士以3：2擊敗韋斯咸。美聯社
安素費南迪斯成為贏波功臣。美聯社
安素費南迪斯成為贏波功臣。美聯社

羅帥半場換3人

「藍戰士」於下半場上演絕地大反擊，主帥羅仙尼亞半場一口氣換3人奏效，先是祖奧柏度於57分鐘接應傳送，近門頂成1：2。70分鐘，利安戴納接應頭槌二傳近門頭頂但中楣，由古古列拿衝前頭槌補中，助車路士追成2：2平手。車路士於92分鐘完成反勝劇本，安素費南迪斯為球隊射成3：2。韋斯咸球員於補時末段情緒失控，阿達馬查奧爾一手揈開古古列拿，引發雙方球員衝突，最終經VAR翻看，發現韋斯咸守將圖迪保雙手叉着柏度的頸部，被罰紅牌。

羅帥：勝仗與戰術無關

車路士最終以3：2反勝韋斯咸，以11勝7和6負得40分暫時升上第4位。護級的韋斯咸大受打擊，以5勝5和14負得20分續排第18位，踢多場下落後第17位的諾定咸森林5分。羅帥半場換3人，但他認為今場反勝與戰術無關：「這關乎球員的個性、質素和心理，麾下今天確實展現了出來。我作出了3個變動，部分原因是吉滕斯受傷了。」

