德甲｜拜仁慕尼黑作客2：2漢堡 聯賽連續兩場失分

拜仁慕尼黑上一輪吞下今季德甲首場敗仗，今晨作客漢堡再次失分。拜仁先失波下，一度以2：1反超前，但最終只能以2：2賽和對手。拜仁在聯賽榜有9分優勢，但比次席的多蒙特踢多場。

甘美治犯規輸12碼

拜仁的甘美治於31分鐘在己隊禁區內踢跌對手，球證直指12碼點。漢堡由法比奧韋拉（Fábio Vieira）操刀12碼，拜仁門將紐亞捉到路照入，漢堡領先1：0。拜仁於42分鐘扳平，一次左路傳中，接應的甘美治起腳「食唔應」，還有門前的哈利卡尼轉身射入。拜仁與漢堡半場各一言和。

拜仁作客2：2賽和漢堡。美聯社

卡尼有士哥，但未能助拜仁全取3分。美聯社

戴亞斯一度助拜仁反超前。美聯社

艾方素戴維斯護空門保住1分

下半場拜仁隨即反超前，米高奧利斯於中路傳球，路易斯迪亞斯接應轉身射入，為拜仁反超前2：1。但拜仁最終未能全取3分，漢堡於53分鐘一次左路傳中，由盧卡華斯高域近門頂成2：2。漢堡於74分鐘更有贏波的黃金機會，但面對空門起腳被拜仁守將艾方素戴維斯於白界線前解圍。

拜仁最終以2：2賽和漢堡，繼上一輪不敵奧格斯堡後再度失分。這支德甲班霸賽後以16勝3和1負得51分，續排榜首，領先次席的多蒙特9分但踢多場；多蒙特今輪將會主場迎戰海登威。漢堡則以4勝7和8負得19分，暫列第13位。