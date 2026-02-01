Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜拜仁慕尼黑作客2：2漢堡 聯賽連續兩場失分

足球世界
更新時間：07:08 2026-02-01 HKT
發佈時間：07:08 2026-02-01 HKT

拜仁慕尼黑上一輪吞下今季德甲首場敗仗，今晨作客漢堡再次失分。拜仁先失波下，一度以2：1反超前，但最終只能以2：2賽和對手。拜仁在聯賽榜有9分優勢，但比次席的多蒙特踢多場。

甘美治犯規輸12碼

拜仁的甘美治於31分鐘在己隊禁區內踢跌對手，球證直指12碼點。漢堡由法比奧韋拉（Fábio Vieira）操刀12碼，拜仁門將紐亞捉到路照入，漢堡領先1：0。拜仁於42分鐘扳平，一次左路傳中，接應的甘美治起腳「食唔應」，還有門前的哈利卡尼轉身射入。拜仁與漢堡半場各一言和。

拜仁作客2：2賽和漢堡。美聯社
拜仁作客2：2賽和漢堡。美聯社
卡尼有士哥，但未能助拜仁全取3分。美聯社
卡尼有士哥，但未能助拜仁全取3分。美聯社
戴亞斯一度助拜仁反超前。美聯社
戴亞斯一度助拜仁反超前。美聯社

艾方素戴維斯護空門保住1分

下半場拜仁隨即反超前，米高奧利斯於中路傳球，路易斯迪亞斯接應轉身射入，為拜仁反超前2：1。但拜仁最終未能全取3分，漢堡於53分鐘一次左路傳中，由盧卡華斯高域近門頂成2：2。漢堡於74分鐘更有贏波的黃金機會，但面對空門起腳被拜仁守將艾方素戴維斯於白界線前解圍。

拜仁最終以2：2賽和漢堡，繼上一輪不敵奧格斯堡後再度失分。這支德甲班霸賽後以16勝3和1負得51分，續排榜首，領先次席的多蒙特9分但踢多場；多蒙特今輪將會主場迎戰海登威。漢堡則以4勝7和8負得19分，暫列第13位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
14小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
13小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
18小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
12小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
21小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
16小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
17小時前
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
影視圈
13小時前