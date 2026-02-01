Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜拉舒福特建功助巴塞破敵 傳卡域克有意季尾回收己用

更新時間：06:35 2026-02-01 HKT
發佈時間：06:35 2026-02-01 HKT

巴塞隆拿今晨於西甲作客以3：1擊敗艾爾切，其中拉舒福特為球隊埋齋。有傳曼聯看守主教練卡域克若今夏坐正，有意將「福特」回收留在曼聯己用。

曼聯易帥，魯賓艾摩廉的棄將的命運有所改變。在卡域克麾下，之前不獲重用的明奈，重新返回正選之列；目前外借至巴塞隆拿的拉舒福特，其曼聯生涯或可延續。福仔外借到今季季尾完結，巴塞有購買權；由於拉舒福特在巴塞的表現出色，傳這支西甲班霸有意於季尾正式購入這名英格蘭國腳。

巴塞作客以3：1擊敗艾爾切。美聯社
巴塞作客以3：1擊敗艾爾切。美聯社
拉舒福特為巴塞埋齋。美聯社
拉舒福特為巴塞埋齋。美聯社
卡域克與拉舒福特曾經是隊友。路透社
卡域克與拉舒福特曾經是隊友。路透社

為巴塞埋齋 3：1挫艾爾切

拉舒福特於今晨西甲作客艾爾切，延續今季好表現。巴塞先憑拉明耶馬於6分鐘打開紀錄，雖然於29分鐘被艾爾切的艾華路洛迪古斯扳成平手。但巴塞最終憑費倫托利斯和拉舒福特，分別於40和72分鐘建功，以3：1擊敗艾爾切。全取3分的巴基於聯賽以18勝1和3負得55分，續排榜首，踢多場下以4分領先次席的皇家馬德里；皇馬將於今晚深夜主場迎戰華歷簡奴。

福仔欲留巴塞 返曼聯難成事

卡域克與拉舒福特曾經是隊友，卡域克退役後繼續於曼聯做教練，兩人共事數年。《每日電訊報》稱，卡域克若果於季尾坐正，他希望將拉舒福特回收己用。可是，由於拉舒福特本人的意願，以留在巴塞優先，重返曼聯一事或者難以成事。

