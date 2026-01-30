歐霸｜十人羅馬逼和彭拿典奈高斯 力保直接晉級十六強席位

「首都狼」羅馬於週四的歐霸盃最後一輪分組賽中，作客在大部分時間十人應戰的劣勢下，憑藉薛奧高夫斯基（Piotr Zielinski）在末段的關鍵入球，以1:1逼和彭拿典奈高斯，驚險保住小組第八名直接晉級十六強淘汰賽資格。

文仙尼早段領紅陷苦戰

開賽僅15分鐘，羅馬後防大將文仙尼（Gianluca Mancini）因在禁區邊緣以超技術犯規阻止對方球員單刀，被球證直接出示紅牌驅逐離場，令球隊在餘下時間需以寡敵眾。彭拿典奈高斯把握多人優勢在58分鐘先開紀錄，令羅馬陷入苦戰。然而，「首都狼」展現出驚人鬥志，於80分鐘，由波蘭中場薛奧高夫斯基於死球攻勢中，於門前頭槌建功，為球隊逼和1:1。

羅馬主帥讚球員鬥志

羅馬和波搶回寶貴的一分，最終以16分保住第八名，剛好壓線直接晉身十六強。賽後，羅馬主帥加斯柏連尼對球員們展現的表現讚不絕口：「你可以批評羅馬的很多方面，但絕不能質疑所有球員今場所展示出的鬥志。足球比賽中，一些意外事件是決定性的。我們在那個失球上很不走運，是一次頭槌回傳的失誤。因此，我認為我們最好的扳平機會就是來自死球。薛奧高夫斯基之前已經很接近入球，這次他做得非常好，留在前場抓住了機會。」

拒絕評論是否奪標熱門

對於球隊被指是爭標熱門，加斯柏連尼表示：「我不知道我們是否是奪冠熱門之一，但可以肯定的是，我們在賽事中不斷進步，獲得了信心和經驗。即使我們最終要去踢附加賽，對我來說也不是問題，那只是多了兩場比賽，也可能是測試不同球員的寶貴機會。」