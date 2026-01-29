歐聯│摩連奴讚賓菲加值得晉級附加賽 承認計錯數險釀出局驚魂

賓菲加在歐聯小組賽最後一輪賽事中，主場以4:2力克皇家馬德里，戲劇性地保住了晉級淘汰賽附加賽的資格。領隊摩連奴（José Mourinho）賽後盛讚球隊的表現，但同時承認，由於在比賽末段對得失球差的計算出現混亂，球隊幾乎因此而出局。

讚揚球隊值得勝利

賓菲加全靠門將杜魯賓（Anatoliy Trubin）98分鐘頭槌入球，以得失球力壓馬賽獲得附加賽一席位。摩連奴賽後表示：「我認為我們值得這場勝利，完全值得。能夠擊敗皇家馬德里，對賓菲加來說是極大的榮譽。這太棒了。」

承認計錯數 險變千古恨

這位經驗豐富的教頭承認，在週三比賽的最後階段，他和他的團隊一度以為3-2的比分足以晉級，直到最後關頭才意識到還需要一個入球。摩連奴透露：「當我作出最後的換人調動，換入艾雲奴域（Franjo Ivanovic）和安東尼奧施華（Antonio Silva）時，我被告知（這個比分）已經足夠了，所以我們準備好要守住戰果。幾秒鐘後，他們又告訴我還需要一個入球，但我已經不能再換人了。幸運的是，我們獲得了那個罰球，讓我們的大個子（門將杜魯賓）能夠上前。」

入球英雄亦感迷惘

上演「一生一次」奇蹟的烏克蘭門將杜魯賓也承認，在他攻入那個戲劇性的頭槌之前，他同樣對場上形勢感到困惑：「我當時不知道我們需要什麼？然後我看到所有人都叫我上前。我也看到了我們的教練，所以我便跑上前，進入了禁區，我不知道，我不知道該說什麼？這真是個瘋狂的時刻。我不知道該說什麼？我不習慣入球。我24歲了，這是第一次。太不可思議了。」

附加賽對皇馬或國米

賓菲加左閘森美爾達侯亦指當時十心混亂：「我簡直無法形容那一刻。當我看到特魯賓衝上前時，我意識到我們可能需要一個進球，而我們做到了。我為他、為我們、也為所有熱愛賓菲加的人感到無比高興。那真是一個不可思議的夜晚。

賓菲加在附加賽的對手將是皇家馬德里或國際米蘭，這兩支都是摩連奴的前東家。抽籤儀式將於當地時間週五中午在里昂舉行。森美爾達侯表示：「兩支球隊都非常出色，很難對付。」