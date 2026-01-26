英超│阿仙奴角球小禁區有16人逼過搭地鐵 阿密特迪亞路回應槍迷：角球係你地唯一希望﹗

阿仙奴周日英超主場2:3不敵曼聯，兩個入球分別來自客軍的烏龍球和角球攻勢。在他們取得角球入球時，小禁區內雙方共有16人，有網民用AI修圖直指紅魔禁區比逼地鐵更辛苦。而曼聯翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)在社交媒體回覆一位槍迷時，指角球是阿仙奴唯一希望，守將達洛治(Diogo Dalot)亦拋出「骨頭論」，稱角球失球一刻十足「7隻狗一齊搶骨頭」﹗

阿仙奴角球小禁區有16人逼過搭地鐵, 社交媒體

16人小禁區擠擁逼過搭地鐵

今場阿仙奴的角球入球，是他們本季各賽事第26個死球入球，冠絕五大聯賽。槍手的做法是安排大量球員衝擊對方的小禁區，加上敵軍的防守球員，靠混亂制造威脅，以入球為例，當布卡約沙卡主踢角球時，曼聯的小禁區共有16名球員，包括阿仙奴6人，曼聯10人，若非槍手右閘賓韋特在準備接應時不慎撞到門柱跌出底線，總數應為17人。有網民就用AI修圖，將角球小禁區內16人擠擁一起改為逼搭地鐵，嘲諷阿仙奴的做法。

阿仙奴角球小禁區有16人逼過搭地鐵,社交媒體

阿密特迪亞路在社交媒體上回覆：「你們唯一的希望就是角球了。」,社交媒體

達洛治：似七隻狗搶一塊骨頭

而曼聯鋒將阿密特迪亞路在社交媒體上回覆一位槍迷，寫道：「你們唯一的希望就是角球了。」右閘達洛治更拋出「骨頭論」：「我知道對手的死球進攻非常出色。我們防守得很好，美連奴的入球就像『七隻狗搶一塊骨頭』，球在反彈後落到他們的腳下，但我們完成了一場非常成功的比賽。」

相閞報導: 英超曼聯名宿踩阿迪達多一腳-一口氣換4人唔變陣無作用-里奧費迪南佢太保守 | 星島頭條

相閞報導: 英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首

相閞報導:英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分

阿仙奴周日英超主場2:3不敵曼聯, 社交媒體