港超聯｜傑志4：2力挫大埔 半場轟四球奠定勝局 迎聯賽七連勝

港超聯周日上演焦點大戰，榜首傑志重返將軍澳運動場，主場硬撼衞冕冠軍大埔。藍鳥開賽即火力全開，上半場狂入四球奠勝基礎；雖然大埔換邊後回氣追兩城，無奈早段失分過多，最終傑志以4：2報捷，強勢寫下聯賽七連勝。

傑志由開哨即主導戰局，第11分鐘神田夢實在禁區內控定轉身勁射破網，為主隊先開紀錄。之後攻勢不斷，第27分鐘傑志右路傳中直達後點，祖連奴飛身頂入，大埔門將謝家榮鞭長莫及，比分擴大至2：0。半場末段藍鳥再度發力，第42分鐘神田夢實門前把握機會梅開二度；3分鐘後阿祖安把握機會再下一城，上半場已遙遙領先4：0。

易邊後大埔如夢初醒，逐步重整進攻。第67分鐘保連奴把握角球機會頂入，替客軍追回一球；至87分鐘馬卡雷拿同樣以頭槌建功，將比分收窄。1分鐘後，狀態大勇的馬卡雷拿再度於傑志門前造險，惟可惜射門兩度中柱。時間所剩無幾，加上四球劣勢難以彌補，大埔追分無望。終場傑志憑上半場的強勢表現，以4：2擊退大埔，寫下聯賽七連勝，穩坐榜首位置。