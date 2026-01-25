曼聯｜卡域克獲蘇斯克查全力支持 需要時會向「蘇B」求助
更新時間：13:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-25 HKT
曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）上任後首場比賽，便帶領球隊在「曼市打吡」中以2:0擊敗曼城，取得開門紅。他近日透露賽後曾與紅魔前主帥、同樣是接任主帥一職的熱門人選的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）通話，並獲得這位前隊友的全力支持。
亦師亦友情誼深厚
卡域克與蘇斯克查的淵源甚深，前者在2006-07球季加盟曼聯時，兩人曾是隊友。而在蘇斯克查執教曼聯的三年間，卡域克亦是其教練團的重要一員。 上周接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）成為曼聯看守領隊後，卡域克坦言曾與蘇斯克查傾談：「是的，我跟他談過了。我們關係很密切，一起經歷了很多，所以他一如你們所料地給予了全力支持。他是個很棒的人，我非常尊敬他。他祝我們一切順利，也為我們取得了好的賽果而高興。」
卡域克表示，自己雖然不是一個經常打擾別人的人，但蘇斯克查絕對是那個他有需要時可以求助的對象。
將參與夏季中場收購決策
儘管卡域克的任期暫時只到本季結束，但他已被賦予重任，將會就球隊夏季在中場位置的重要收購提供建議。身為昔日的世界級中場，卡域克的位置和經驗，無疑將為曼聯的重建計劃提供寶貴的意見。
卡域克上任後，不僅在打吡戰中取得了振奮人心的勝利，更在訓練和球隊管理上帶來了新氣象。據報，他對訓練細節的重視、給予年輕球員的信任，以及更人性化的管理方式，都獲得了球員和內部人士的正面評價。
