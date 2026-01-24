英超│曼聯卡域克諗到方法對付阿仙奴 點名一鋒將有機會在麾下重生

曼聯明晚(25日)英超將會作客挑戰榜首阿仙奴，上任首戰即率隊擊敗曼城的看守主教練卡域克出席賽前記者會時豪言，自己已找到對抗槍手的方法，會從戰術上作安排。同時他亦點名提到，被上任魯賓艾摩廉冷待的前鋒約舒亞舒克斯，十分適合自己的戰術體系，出任自由度高的中鋒角色。

已有對抗阿仙奴的思路

卡域克甫接手曼聯，即在上周英超曼徹斯特打吡主場2:0擊敗死敵曼城，取勝過程極具服力，其針對性的戰術部署贏盡掌聲。他第2次領軍將面對12場各賽事不敗、目前於聯賽有7分領先優勢的阿仙奴，但沒有任何懼色，周五出席賽前記者會上透露已找到對抗槍手的方法：「他們是一支非常出色的球隊，這場比賽會是巨大的考驗。然而我們已有了應對這場比賽的思路，會以積極的心態應戰。」他續指在戰術上會有對應的安排，會作出全面準備。

點名指舒克斯適合其戰術

而上場贏藍月，先開紀錄的中鋒麥比奧莫全場表現出色，完全做到卡域克對他的要求，前線自由走動與身後的其他攻擊球員配合。卡域克指不受前任魯賓艾摩廉重用的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，亦十分適合這角色：「上場我給麥比奧莫一個自由游戈的角色，他的表現十分好，充份反映球隊鋒線的多樣性特點。而舒克斯亦勝任這一位置，他特別擅長策應隊攲，帶動整體進攻。」

麥比奧莫上場做好自由型前鋒的角色。法新社

卡域克指舒克斯勝任做自由型前鋒。法新社