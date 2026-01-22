歐聯│巴塞隆拿戰勝嚴寒反勝 羅拔仔：「-7度比賽真係好難踢﹗」

巴塞隆拿在周三歐聯遠征捷克鬥布拉格斯拉維亞，成功戰勝零下7度的嚴寒，先失一球下反勝4:2，取得寶貴3分。今場為球隊射入第4球的射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)賽後直言，在零下7度之下比賽真的不容易，梅開二度的費明盧比斯(Fermin Lopez)就指凍到手和腳都痛，球隊踢得很幸苦才能取勝。

由10度到訪零下7度地區

本月巴塞隆拿市的平均溫度約10度，巴塞大軍周三到訪零下7度的捷克布拉格，還要遇上球場草地質素欠佳的問題，踢得十分辛苦，開賽10分鐘已率先落後。他們之後由中場費明盧比斯梅開二度反超前，但利雲度夫斯基完半場前擺烏龍，令雙方賽和2:2返回更衣室。客軍換邊後繼續咬緊牙關作戰，由丹尼爾奧莫射入世界波，加上羅拔仔將功補過破網，最終反勝4:2，升上第9位。

羅拔仔：咁凍真係唔容易﹗

羅拔仔賽後矢言在零下7度比賽真的不容易：「這樣的天氣真的不容易。平時於2度至3度的環境下比賽還好，但與零下5至7度，甚至更低的溫度中比賽，完全是兩回事。幸好我們最終全取3分，希望最終可以以前8位完成。」費明盧比斯亦附和道：「這是一場很困難的比賽，天氣寒冷，場地條件不好。天氣太凍了，我的手和腳都很痛。」

相關報導：歐聯｜巴塞隆拿4：2布拉格斯拉維亞 羅拔仔擺烏龍後將功補過

相關報導：體壇早報｜英超5隊排歐聯前8 利物浦、車路士、紐卡素齊勝