歐聯｜巴塞隆拿4：2布拉格斯拉維亞 羅拔仔擺烏龍後將功補過

足球世界
更新時間：07:27 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:27 2026-01-22 HKT

巴塞隆拿與布拉格斯拉維亞上演入球騷！歐聯聯賽階段，作客的巴塞隆拿與布拉格斯拉維亞互有領先下，最終以4：2擊敗對手，重回勝軌。

巴塞隆拿在剛過去的西甲爆冷不敵皇家蘇斯達，今場作客捷克的布拉格斯拉維亞，收起拉明耶馬（Lamine Yamal）和拉舒福特（Marcus Rashford），並派出20歲小將朗尼巴迪積（Roony Bardghji）任正選。

巴塞隆拿與布拉格斯拉維亞上演入球騷。路透社
布拉格斯拉維亞先開紀錄，但最終以2：4落敗。路透社
利雲度夫斯基上半場擺烏龍，但下半場入波將功補過。路透社

費明盧比斯梅開二度

兩隊今場上演入球大戰，上半場已貢獻4個入球。開賽僅10分鐘，主隊於右路角球攻勢，隊長賀利斯（Tomáš Holeš）頭槌二傳，伏兵門前的古錫積（Vasil Kušej）門前撞入，先開紀錄。落後的巴塞隨即反撲，先於34分鐘，憑費明盧比斯（Fermín López）的窄角球射門扳平。8分鐘後，他在無人看管下，於峨眉月頂起腳破網，個人梅開二度。戰至44分鐘，主隊再次憑角球攻勢得手。沙迪歷克（Michal Sadílek）開出角球，羅拔利雲度夫斯基意外將皮球撞入網，雙方踢成2：2完半場。

巴塞暫列第9位

換邊後18分鐘，巴塞隆拿再度領先，祖利斯古迪於右路傳中，對方頭槌解圍不遠，丹尼爾奧莫於63分鐘在禁區外起腳得手，巴塞再度領先。70分鐘，利雲度夫斯基接應拉舒福特的傳中，門前輕鬆射入，將功補過。最終巴塞隆拿以4：2勝出，以4勝1和2負得13分排第9，下場將主場迎戰丹麥勁旅哥本哈根。布拉格斯拉維亞則以3分排第34位。

