西班牙盃│艾比路亞首秀輸波 不受球迷、球員尊重 皇馬或搵施丹救火

皇家馬德里新帥艾比路亞周三首次領軍即落敗打三更，於西班牙盃16強作客2:3不敵西乙球隊阿爾巴塞特，成為隊史首位第一次帶隊即在西盃出局的教頭。這名前銀河艦隊舊將首秀輸波之餘，更不受球迷尊重，亦沒有球員承擔落敗責任，同時消息指球會正在尋找新帥，他恐怕不會在此崗位久留。

首次不敵阿爾巴塞特

周一皇馬與教練沙比阿朗素提前分手，隨即提升B隊教頭艾比路亞上一隊接手。這名球員時代曾效力銀河艦隊7年的一代守將，首次領軍即落敗打三更，雖然靠鋒將馬斯坦杜奧奴和干沙路加西亞各入一球兩度追平，但仍以2:3不敵在西乙排17位的阿爾巴塞特，在西班牙盃16強止步。

艾比路亞主動承擔責任

皇馬之前14次對阿爾巴塞特未輸過，取得11勝3和，艾比路亞甫接手即成為「破紀錄」，更成為皇馬隊史首位第一次帶隊即在西盃出局的教頭，計算所有盃賽就是第3位，之前希丁克及路柏泰基於歐洲超級盃迎來銀河艦隊首秀，彼此分別不敵車路士和馬德里體育會以敗仗迎首秀。艾比路亞賽後隨即主動承擔責任：「在這個球會，和局都是糟糕賽果，更不用說失利了。這種的結果令人痛苦，責任在我，無論是正選安排還是換人決定，過錯亦在我身上。」

球員、球迷不尊重

這名球員時間曾效力銀河艦隊7年的教頭，還指球員不應受指責，應得到感謝，同時亦明白球迷的不滿。然而他主動攬責仍於事無補，《馬卡報》指大軍輸波返回更衣室後一片沉寂，就像喪禮一樣，沒有任何一名球員站出來承擔失利責任和說話，對艾比路亞的鼓勵說話亦沒有反應。而球迷在比賽期間不時高呼「還我沙比阿朗素」，不認受艾比路亞這位新任教練。

施丹在皇馬隊內地位崇高，當年臣服一班巨星。路透社

傳施丹有機會回歸救火，領軍王季尾。路透社

已接觸施丹接手救火

皇馬亦沒有視艾比路亞為長遠人選，球會已接觸不同教練，包括舊帥施丹、高普和拿格斯文等。知情人士更指，如果球會成績不理想，高層會立即換帥，並屬意施丹接手救火，帶隊至季尾，後者到時再按本身計劃，接替迪甘斯成為法國國家隊教練。