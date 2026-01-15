Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙盃│「仇人」艾比路亞首領皇家馬德里即輸波 碧基無情嘲諷：新帥首秀不錯﹗

皇家馬德里新帥艾比路亞(Alvaro Arbeloa)周三首次領軍即落敗打三更，於西班牙盃16強作客2:3不敵西乙球隊阿爾巴塞特，成為隊首位史第一次帶隊即在西盃出局的教頭。球員時代與他不和的前巴塞隆拿守將碧基，見到「仇人」首秀出事即出言嘲諷，在社交媒體留言：「新帥首秀不錯﹗」

第一次領軍不敵乙組仔

周一皇馬與教練沙比阿朗素提前分手，隨即提升B隊教頭艾比路亞上一隊接手。這名球員時代曾效力銀河艦隊7年的一代守將，首次領軍即落敗打三更，兩度追平下仍以2:3不敵在西乙排17位的阿爾巴塞特，在西班牙盃16強止步。皇馬之前14次對阿爾巴塞特未輸過，取得11勝3和，艾比路亞甫接手即成為「破紀錄」，他更成為皇馬隊史首位第一次帶隊即在西盃出局的教頭，計算所有盃賽就是第3位，之前希丁克及路柏泰基於歐洲超級盃迎來銀河艦隊首秀，彼此分別不敵車路士和馬德里體育會以敗仗迎首秀。

碧基不留情嘲諷艾比路亞

球員時代與艾比路亞針鋒相對的前西班牙國腳中堅碧基，見到「仇人」首次領軍即出事，立即在直播室的聊天頻道留言嘲諷：「3:2，新帥執教下的皇馬，首秀不錯。」

