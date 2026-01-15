Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲盃│沙拿踢出生涯非洲盃最差一仗 賽後與隊友逐一握手 惹退出國家隊猜測

足球世界
更新時間：14:05 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:05 2026-01-15 HKT

周三非洲國家盃4強，埃及0:1不敵塞內加爾無緣決賽。埃及隊長兼攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)更踢出生涯最差一場非洲盃賽事，沒有射門和未能在對方禁區內觸球，並有高達14次射門。而且他在賽後與隊友逐一握手，大有告別的意味，惹來將退出國家隊的猜測。

沙拿踢出生涯最差一仗非洲盃

面對實力強橫的塞內加爾，埃及教練夏辛選擇了保守的防守戰術，大部份球員都專注防守，兩名鋒將穆罕默德沙拿和馬穆殊孤立無援，兩人亦沒有互動，在鋒線毫無存在感。沙拿踢足全場，錄得個人在非洲盃最差表現，首次於此賽披甲45分鐘以上，而沒有在對方禁區內觸球。同時他亦沒有射門和過人，僅得9次傳送，15次對抗只贏下4次，並有14次失誤。

今屆為首奪非洲盃非常搏命

這名利物浦鋒將在完場後，與每位隊友逐一捱手，大有告別的意味，立即引來退出國家隊的猜測。事實上此子為了首奪非洲盃，今屆踢得非常落力，由分組賽至8強共錄得4球1助攻，入球數是他5次參加非洲盃以來新高。可是埃及今仗面對塞爾內爾，無法阻止沙拿的前利物浦隊友沙迪奧文尼攻破大門，最終以1球飲恨。

相關報導：非洲國家盃｜文尼率塞內加爾挫埃及入決賽 沙拿再度無緣冠軍

