Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞嫌拉舒福特2600萬鎊買斷費貴 擬向曼聯壓價或再借一季

足球世界
更新時間：11:50 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:50 2026-01-14 HKT

拉舒福特（Marcus Rashford）外借巴塞隆拿後表現出色，據英國《talkSPORT》報導，巴塞方面已向曼聯提出，希望將其永久留在魯營球場。然而，礙於球會持續的財政困難，他們並不願意支付其合約中2600萬英鎊（約2億7000萬港元）的買斷費用，希望與曼聯談判尋求一個更低的價格，或再續借一季。

表現出色 贏得首冠

自夏季從曼聯外借加盟以來，拉舒福特在巴塞的表現可謂漸入佳境。他在各項賽事共27次上陣中，已貢獻了7個入球及8次助攻，並在上周日的西班牙超級盃決賽中，協助球隊以3:2力克死敵皇家馬德里，捧起了其「巴塞生涯」的首個冠軍獎盃。
財困成買斷障礙
眼見「福仔」表現對辦，巴塞希望將其留隊亦是意料中事。但球會的財政問題，卻成為最大的障礙。據悉，巴塞已正式接觸曼聯，試圖商討一個雙方都能接受的方案，選項包括直接「壓價」，或再續借一季，並在合約中加入強制買斷條款。然而，曼聯方面似乎更傾向於在今夏將其直接出售，以套現資金。雙方能否就此達成協議，仍是未知之數。
主帥費歷克讚不絕口
巴塞主帥費歷克（Hansi Flick）早前已公開表達對拉舒福特的欣賞，尤其讚揚他在擔任後備時的專業態度：「我嘗試與每一位未被選中的球員交談，上次我找他時，他對我說：『領隊，你不需要告訴我你的決定。最重要的是球隊，我們必須贏得三分，其他都不重要。』我很高興能擁有他。當他在後備席上時，這顯示了我們有一支優秀而深厚的陣容。我能說的是，他是一位絕對專業的球員。一開始，他需要一點時間適應，但現在他已處於最佳水平。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
17小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
17小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
17小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
19小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
4小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
14小時前