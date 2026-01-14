西甲｜巴塞嫌拉舒福特2600萬鎊買斷費貴 擬向曼聯壓價或再借一季

拉舒福特（Marcus Rashford）外借巴塞隆拿後表現出色，據英國《talkSPORT》報導，巴塞方面已向曼聯提出，希望將其永久留在魯營球場。然而，礙於球會持續的財政困難，他們並不願意支付其合約中2600萬英鎊（約2億7000萬港元）的買斷費用，希望與曼聯談判尋求一個更低的價格，或再續借一季。

表現出色 贏得首冠

自夏季從曼聯外借加盟以來，拉舒福特在巴塞的表現可謂漸入佳境。他在各項賽事共27次上陣中，已貢獻了7個入球及8次助攻，並在上周日的西班牙超級盃決賽中，協助球隊以3:2力克死敵皇家馬德里，捧起了其「巴塞生涯」的首個冠軍獎盃。

財困成買斷障礙

眼見「福仔」表現對辦，巴塞希望將其留隊亦是意料中事。但球會的財政問題，卻成為最大的障礙。據悉，巴塞已正式接觸曼聯，試圖商討一個雙方都能接受的方案，選項包括直接「壓價」，或再續借一季，並在合約中加入強制買斷條款。然而，曼聯方面似乎更傾向於在今夏將其直接出售，以套現資金。雙方能否就此達成協議，仍是未知之數。

主帥費歷克讚不絕口

巴塞主帥費歷克（Hansi Flick）早前已公開表達對拉舒福特的欣賞，尤其讚揚他在擔任後備時的專業態度：「我嘗試與每一位未被選中的球員交談，上次我找他時，他對我說：『領隊，你不需要告訴我你的決定。最重要的是球隊，我們必須贏得三分，其他都不重要。』我很高興能擁有他。當他在後備席上時，這顯示了我們有一支優秀而深厚的陣容。我能說的是，他是一位絕對專業的球員。一開始，他需要一點時間適應，但現在他已處於最佳水平。」