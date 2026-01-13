皇馬｜麥巴比發文感謝沙比 仍難掩將帥不和事實

皇家馬德里主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）周一黯然下台，原來早有先兆？據西班牙媒體披露，在周日西班牙超級盃決賽不敵巴塞隆拿後，皇馬球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）帶頭抗命拒絕領隊沙比的要求，為冠軍巴塞隆拿列隊鼓掌致意。如今沙比落台麥巴比發文感謝前者，亦不能掩蓋將帥不和的事實。

After this, Xabi must have thought



"Nope, it won't happen here"



(Mbappe asking the team, and him, not to do the guard of honour to Barcelona) pic.twitter.com/43GLfE9AFj — Guillem Balague (@GuillemBalague) January 12, 2026

麥巴比於社交媒體發文感謝沙比。麥巴比IG

基利安麥巴比領獎後帶頭離場。美聯社

皇家馬德里西超盃決賽不敵巴塞隆拿。美聯社

拒絕列隊鼓掌

周日西超盃決賽皇馬不敵巴塞，按照慣例亞軍球隊在頒獎時應為冠軍球隊列隊鼓掌。當皇馬球員上台領取亞軍獎牌時，巴塞球員亦已列隊致意。惟輪到巴塞球員上台領獎時，皇馬球員卻未有「回禮」。從社交媒體上流傳的影片可見，當時沙比阿朗素曾敦促麥巴比及其他球員上前，為對手列隊鼓掌，但麥巴比對此極度不滿，他雙手一攤，隨即轉身離去，完全無視沙比的指示。眼見「鎮唔住」陣中巨星，沙比亦只能無奈地跟隨麥巴比的方向走去，場面尷尬。

事後發文感謝 難掩將帥不和

皇馬周一宣布炒掉沙比後，麥巴比在社交媒體上發文感謝前者：「雖然時間很短，但能為你效力並向你學習，是一種榮幸，感謝你從第一天起就給予我信心。我會記住你是一位思路清晰、對足球瞭解甚多的領隊。祝願你在下一章好運。」然而，這番「遲來的致謝」，恐怕已難以掩蓋兩人之間早已存在的裂痕。

這個公然抗命的舉動，被外界解讀為皇馬更衣室早已失控的證明。一直有傳言指，沙比與陣中多名球星，包括雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）等人關係緊張，後者更曾向主席佩雷斯（Florentino Perez）「攤牌」，表示若沙比留任，他將不會續約。