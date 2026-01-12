Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜35歲韋碧克再弑舊主！ 驚藥檢唔敢講保養秘訣

足球世界
更新時間：19:04 2026-01-12 HKT
發佈時間：19:04 2026-01-12 HKT

韋碧克（Danny Welbeck）寶刀未老！這位現年35歲的前曼聯及英格蘭國腳，周日在足總盃第3圈賽事中，以一記精彩的「世界波」，再次攻破舊主曼聯的大門，協助白禮頓以2:1淘汰紅魔。賽後，他狀態大勇的原因成為焦點，對此，「黑碧」風騷地開玩笑說，自己的保養秘訣不能輕易透露，否則「藥檢人員會來找我」！

良好基因加後天努力

在比賽結束後，韋碧克心情大好，當被問及如何在職業生涯暮年，仍能保持如此高水平的競技狀態時，他笑著給出了一個半開玩笑的解釋：「我不能洩露我的秘密。如果我說得太多，藥檢人員就會來找我了！」韋碧克說笑後，澄清自己的「長春」之道，是源於天賦和職業紀律，而非任何違禁藥物。他解釋：「我好好，我好乾淨！我有良好的基因，良好的家庭。我媽媽和爸爸賜予了我好的基因。還有大量的努力，我每天都努力工作，我照顧好自己，我吃得好，為每一次訓練都做好準備。我感覺很好，感覺很強壯。」

世界盃夢未滅？

韋碧克今季狀態火熱，憑藉其出色的表現，再次引起了關於他可能意外重返英格蘭國家隊，出戰世界盃的討論。這位曾為「三獅軍團」上陣42次的前鋒，若能將勇態持續，隨時可能成為英格蘭國家隊的一路奇兵，上演職業生涯的「第二春」。

