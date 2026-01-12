英足盃｜費查勢已完成任務 嚴厲評球員：不想留隊就應該走

曼聯今晨於英格蘭足總盃第3圈以1：2不敵白禮頓，勢成「替工」費查最後一場領軍。看守領隊上任在即，費查認為對方首要任務是，為脆弱的曼聯建立信心。

領軍兩場取1和1負

「紅魔」解僱魯賓艾摩廉後急尋新帥，預料這名看守領隊會至少領軍至季尾。在新帥上任前，目前領軍的職務由U18教練費查暫代，他共帶領曼聯出戰兩場比賽，取得1和1負的成績。目前看守領隊的大熱是蘇斯克查和卡域克，而費查很大機會已經完成「替工」的任務。曼聯下一場將迎來「曼市打吡」，於周六英超主場硬撼曼城。

曼聯於足總盃第3圈出局。路透社

費查形容目前的曼聯脆弱。路透社

費查領軍兩場1和1負。路透社

新帥首要為脆弱的曼聯建立信心

費查寄語下任領隊以建立信心為首要任務：「最重要是凝聚力量。球隊目前深陷困境，只有他們自己才能透過一場場硬仗來重建信心。每個人都想踢出華麗的足球，但首先必須找到贏波的方法。過程或許難睇，但這是成長與建立基礎的起點。只有這樣，往後才能踢出節奏明快、令人興奮的足球。你可以看到球員很脆弱，他們需要重新振作。」

籲以老帶新渡過難關

今晨完場一刻，奧脫福一片噓聲。費查賽後表示：「球隊已在盃賽出局，餘下只有英超賽事，球迷絕對有權表達怨氣。」對於麾下，他有嚴厲的評語：「在困難的時刻，正是真正個性顯現之時。他們要咬緊牙關，展現想成為曼聯未來一員的決心。如果做不到，我認為你不應該、也不會留在這裏。這聽起來也許很嚴厲，但現實就是如此，亦理應如此。」他又呼籲具經驗的球員，帶領年輕球員渡過難關，費查說：「我當年能與那些隊友共事非常幸運，我從資深球員身上學習，這形成了循環。想當年我們還未意識到這一點，我們自以為知道成功之道，但實情是那些老將塑造了我們，費格遜塑造了我們。」