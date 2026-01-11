英足盃│曼城哥迪奧拿生涯首次入10球 惟夏蘭特正選無入波

曼城在周六英格蘭足總盃第3圈大開殺戒，主場10:1大勝英甲球隊埃克塞特，是隊史39年來首次在正式比賽中取得雙位數入球，亦是領隊哥迪奧拿執教生涯第一次單場攻入10球。藍月今場11位正選球員中，有6人在入球名單上，可是神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)沒有進帳，半場被換走。

夏蘭特正選無入球

今場曼城大幅度輪換，主要以副選和青年軍小將組成正選陣容，僅鋒將卓基和射手艾寧夏蘭特是常規正選，當中後者剛輪英超士哥才終止3場入球荒，明顯為磨順腳法而繼續出場。藍月10個入球，撇除2個烏龍球，分別由7位球員取得，包括6名正選，可是夏蘭特沒有進帳，2次射門都無功而還，半場退下火線。

40年來首支英格蘭頂級聯賽球隊入10球

而曼城成為40年來首支於正式比賽攻入10球的英格蘭頂級聯賽球隊，對上一支是利物浦，他們在1986年聯賽盃10:0贏富咸。同時今次是藍月繼1987年11月於英乙(當時未有英超，次級聯賽)以10:1贏哈特斯菲爾德後，首次於正式比賽取得雙位數入球。

哥迪奧拿首入10球 可惜停賽未能坐後備席

同時曼城領隊哥迪奧拿執教生涯來到第1014場正式比賽，終於首次在單場賽事入10球。然而他在這里程碑未能於後備席督師，要在看台上遙遠操控球隊，靠助教連達斯幫助向球隊傳遞訊息。事緣他在剛輪英超賽和白禮頓時領黃牌，今季已累積3面黃牌，需要停賽只能在觀眾席上觀賽。

哥迪奧拿因為累積3面黃牌，未能在場邊督師。路透社

