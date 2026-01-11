Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜施美安「地標戰」傳射建功 曼城10：1埃克塞特

足球世界
更新時間：06:14 2026-01-11 HKT
發佈時間：06:14 2026-01-11 HKT

安東尼施美安的曼城生涯有個好開始。「藍月」今晨於英格蘭足總盃第3圈面對英甲的埃克塞特，以10：1大勝對手晉級，施美安在這場「地標戰」貢獻1入球1助攻。

洛迪20個月後再入球

曼城主帥哥迪奧拿今場停賽，沒有在場邊督師。藍月於12分鐘憑麥斯阿利尼的入球，揭起大勝序幕。24分鐘到洛迪卡斯簡迪建功，是他個人相隔20個月後再有「士哥」。及後42及上半場補時2分鐘，曼城憑對手兩個烏龍球拉開比數，領先4：0完半場。

施美安64分鐘退下火線

下半場49分鐘，施美安於左路傳中，歷高利維斯近門接應破網。施美安於54分鐘接應卓基的直線，射破埃克塞特門將韋特禾夫（Joe Whitworth）的十指關，助球隊領先至6：0。施美安於64分鐘退下火線，曼城首演交出1入球1助攻的成績。曼城之後憑雷恩達斯於71分鐘在禁區邊起腳破網，尼高奧萊利於79分鐘頭槌建功，麥亞杜（Ryan McAidoo）於86分鐘的入球，遙遙領先至9：0。

利維斯梅開二度

埃克塞特於90分鐘有貝治（George Birch）於禁區外起腳，皮球直飛門將的右上角，射破查福特的十指關。曼城最終由歷高利維斯於91分鐘埋齋，以10：1大勝晉級第4圈；利維斯今場個人梅開二度。曼城助教連達斯（Pep Lijnders）賽後表示施美安適應良好：「他是謙虛的人，為前線帶來我們真正需要的元素。他可以快速進攻，又願意回防，永不停步。」

