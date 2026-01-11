Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│熱刺不敵維拉出局 法蘭克場均僅1.32分近10任最低

足球世界
更新時間：12:25 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:25 2026-01-11 HKT

周六英格蘭足總盃第3圈，熱刺主場1:2不敵阿士東維拉，各賽事不勝走勢增至4場，踏入2026年仍未嘗勝果。以贏波3分、和波1分計算，湯馬士法蘭克今季上任成熱刺主教練後，各賽事場均只得1.32分，是近10任熱刺教練場均最低得分，難怪他被視為英超下位離任領隊第2熱門。

熱刺26年未贏過

熱刺今場僅作小部份輪換，半場落後2球，換邊後就算扳回一城，最終仍然輸1:2，各賽事已連續4場不勝，過去7場只得1勝2和4負的劣勢，走勢持續向下。該隊今季在湯馬士法蘭克帶領下，所有比賽出賽31次，僅收錄11勝9和11負，場均低見1.32分，是熱刺過去10任主帥中場均得分最低的教頭。

相關報導：英足盃｜熱刺1：2阿士東維拉 今季各項賽事第10敗

場均1.32分近10任新低

上任普斯迪高古在任期間，平均得1.52分：公認為熱刺最近最差教頭的桑迪拉莫斯，都有1.35分比法蘭克高。近10任積分最高的主帥，就是1.91分的保亞斯，緊接是1.84分的普捷天奴；1.78分和1.77分的干地及摩連奴就排第3和4位。哈利列納以1.73分排第5。

法蘭克領軍成績越來越差，難怪他被視為英超下位離任領隊的第2熱門，僅次於目前在英超降班區苦苦掙扎的韋斯咸領隊紐奴。

湯馬士法蘭克領軍成績每況愈下。路透社
湯馬士法蘭克領軍成績每況愈下。路透社
湯馬士法蘭克領軍成績每況愈下。路透社
湯馬士法蘭克領軍成績每況愈下。路透社
湯馬士法蘭克面對下台壓力。路透社
湯馬士法蘭克面對下台壓力。路透社
湯馬士法蘭克是近10任熱刺主帥中，場均積分最少的一人。資料來源transfermarkt
湯馬士法蘭克是近10任熱刺主帥中，場均積分最少的一人。資料來源transfermarkt

