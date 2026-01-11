Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜熱刺1：2阿士東維拉 今季各項賽事第10敗

足球世界
更新時間：06:34 2026-01-11 HKT
發佈時間：06:34 2026-01-11 HKT

熱刺今晨於英格蘭足總盃第3圈，主場迎戰阿士東維拉。熱刺最終以1：2落敗出局，吞下今季各項賽事第10場敗仗。

維拉晉級第4圈。路透社
維拉晉級第4圈。路透社
湯馬士法蘭克備受壓力。路透社
湯馬士法蘭克備受壓力。路透社
維拉前鋒屈堅斯賽後走向熱刺球迷區慶祝，引發雙方球員衝突。路透社
維拉前鋒屈堅斯賽後走向熱刺球迷區慶祝，引發雙方球員衝突。路透社
熱刺吞下今季各項賽事第10敗。路透社
熱刺吞下今季各項賽事第10敗。路透社

阿士東維拉於22分鐘打開紀錄，貝安迪亞接應唐耶爾馬倫的直線，起左腳狂抽近柱網頂，射破熱刺門將維卡里奧。熱刺於上半場42分鐘「食詐糊」，高路梅安尼接應直線，單刀巧妙「Chip射」入網，但他越位在先入球無效。熱刺於上半場補時3分鐘再失1球，馬倫於右路突破後橫傳，貝安迪亞禁區內後腳傳予摩根羅渣士，後者帶橫於12碼點附近起腳，為維拉射成2：0完半場。

熱刺兩次食詐糊

熱刺下半場積極反撲，沙維西蒙斯於52分鐘的遠射，被維拉門將比蘇治橫身撲出。54分鐘熱刺終於有收穫，威爾遜奧度拔於右路射地波破網，為球隊追成1：2。70分鐘熱刺前場壓逼得手，但達古仙的起射被擋出。轉個頭熱刺險些失守，72分鐘維拉貝安迪亞的射門但柏度樸路護空門。79分鐘熱刺再食詐糊，西蒙斯單刀扭過比蘇治射入網，但他越位在先。熱刺最終以1：2不敵維拉出局，吞下今季各項賽事第10場敗仗，球迷再次對球隊報以噓聲。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
15小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
21小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
11小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
11小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
13小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
13小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
10小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT