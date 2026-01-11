英足盃｜熱刺1：2阿士東維拉 今季各項賽事第10敗

熱刺今晨於英格蘭足總盃第3圈，主場迎戰阿士東維拉。熱刺最終以1：2落敗出局，吞下今季各項賽事第10場敗仗。

維拉晉級第4圈。路透社

湯馬士法蘭克備受壓力。路透社

維拉前鋒屈堅斯賽後走向熱刺球迷區慶祝，引發雙方球員衝突。路透社

熱刺吞下今季各項賽事第10敗。路透社

阿士東維拉於22分鐘打開紀錄，貝安迪亞接應唐耶爾馬倫的直線，起左腳狂抽近柱網頂，射破熱刺門將維卡里奧。熱刺於上半場42分鐘「食詐糊」，高路梅安尼接應直線，單刀巧妙「Chip射」入網，但他越位在先入球無效。熱刺於上半場補時3分鐘再失1球，馬倫於右路突破後橫傳，貝安迪亞禁區內後腳傳予摩根羅渣士，後者帶橫於12碼點附近起腳，為維拉射成2：0完半場。

熱刺兩次食詐糊

熱刺下半場積極反撲，沙維西蒙斯於52分鐘的遠射，被維拉門將比蘇治橫身撲出。54分鐘熱刺終於有收穫，威爾遜奧度拔於右路射地波破網，為球隊追成1：2。70分鐘熱刺前場壓逼得手，但達古仙的起射被擋出。轉個頭熱刺險些失守，72分鐘維拉貝安迪亞的射門但柏度樸路護空門。79分鐘熱刺再食詐糊，西蒙斯單刀扭過比蘇治射入網，但他越位在先。熱刺最終以1：2不敵維拉出局，吞下今季各項賽事第10場敗仗，球迷再次對球隊報以噓聲。