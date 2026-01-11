英足盃│馬爾斯菲奇蹟創造者 包裝工人隊長、小學老師助攻、兼職音樂人入波

周六英格蘭足總盃第3圈出現百年來首見的驚天冷門賽果，第6級別球隊馬爾斯菲FC（Macclesfield FC）主場2:1擊敗衛冕冠軍水晶宮。馬爾斯菲3位奇蹟創造者，只是日常生活中的平凡人，隊長保羅多遜(Paul Dawson)本身是包裝工人；間接送上助攻的希夫哥迪(Sam Heathcote)是小學老師；入球功臣之一巴克利洛基治(Isaac Buckley-Ricketts)就係兼職音樂制作人。

117年來首次淘汰衛冕冠軍的非職業隊

全隊身價僅45萬歐羅的馬爾斯菲FC，扮演巨人殺手以2:1擊敗身價達到2億3000萬歐羅的水晶容，成為117年來首支於英足盃淘汰衛冕冠軍的非職業球隊。水晶宮目前於英超排13位，馬爾斯菲在第6級別的北部國家聯賽（National League North）排14名，換句話說雙方之間足足相差117個聯賽排名，成為英足盃歷史上其中一場最驚人的冷門賽果。

隊長多遜是包裝工人

而締造馬爾斯菲奇蹟的3位球員，只是日常生活中的平凡人。頭槌士哥為球隊先開紀錄的隊長保羅多遜，本身是一名包裝工人，他在賽前一晚完成打包香薰蠟燭和香薰機的工作後，再把訓練球衣送往球會，如今意想不到成為英格蘭球壇的大紅人。此子更因為爭頂時撞爆頭而包紮繃帶，他矢言：「我的腦袋像水泥一樣硬。教練賽前給我們明確的計劃，就是把比賽踢得難看一點，向對手貼身逼搶，給他們制造麻煩。我們已經贏了衛冕冠軍，接下來任何對手都可以贏。」

小學老師希夫哥迪間接助攻

當保羅多遜在罰球攻勢頂入前，其頭上的繃帶有點鬆動，中堅希夫哥迪為他整理繃帶。作為小學老師的後者矢言，自己算是間接助攻：「那個入球，我就當自己有個助攻吧﹗當完場鳴笛聲響起，我真的無法形容那種感覺。我從來沒有想過，周一回到學校的時間，我的身份竟然是贏了足總盃比賽的勝利者。」

中堅希夫哥迪是小學教師。路透社

兼職音樂人洛基治入波奠勝

至於為馬爾斯菲攻入第2球的球員，就是前鋒巴克利洛基治，他在門前伸腳將皮球改變方向入網。此子是一位兼職音樂制作人，以「Mudboy LM」的名字在不同音樂串流平台上載自己創作的歌曲。同時他出身自曼城青年軍，亦代表過英格蘭U19梯隊，當中於2017年與美臣蒙特、列斯占士等為幼獅贏過U19歐洲國家盃。