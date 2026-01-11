Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜第6級球隊爆冷挫水晶宮 朗尼弟弟執教 上月經歷球員車禍喪命

足球世界
更新時間：06:04 2026-01-11 HKT
發佈時間：06:04 2026-01-11 HKT

水晶宮衛冕英格蘭足總盃失敗。他們昨晚於第3圈作客第6級聯賽球隊馬爾斯菲FC（Macclesfield FC），爆冷以1：2落敗出局。

約翰朗尼效力兩年 去季掛靴後執教

馬爾斯菲FC目前由朗尼的弟弟約翰朗尼（John Rooney）執教。他於2023-2025年執力這支球隊，於上一季助球隊於北部超級聯賽（Northern Premier League）奪冠，升班至第6級的北部國家聯賽（National League North）。約翰朗尼在季後掛靴，及後接替沙維治的帥位，執教馬爾斯菲FC，在昨晚的英格蘭足總盃第3圈踢出代表作。

朗尼賽前訪問弟弟約翰朗尼。法新社
朗尼賽前訪問弟弟約翰朗尼。法新社

球迷衝入場慶祝

馬爾斯菲FC面對衛冕的英超球隊水晶宮，憑保羅多遜（Paul Dawson）接應罰球頭槌破門，於43分鐘開紀錄；60分鐘再憑巴克利洛基治（Isaac Buckley-Ricketts）的入球，擴大領先至2：0。水晶宮及後狂攻，但最終只能憑耶利米賓奴於90分鐘射入罰球破網。馬爾斯菲FC爆大冷以2：1淘汰水晶宮，主場球迷在球證鳴笛一刻衝入球場，與職球員分享喜悅。

朗尼眼泛淚光：為弟弟感到驕傲

朗尼兄弟賽後在場邊感人訪問，為《BBC》擔任評述員的朗尼眼泛淚光地表示：「看到弟弟取得這樣的成就，我不禁激動起來。他的領隊生涯開展不久，便能領軍挫水晶宮殺入足總盃第4圈，我感到非常驕傲。他看起來很冷靜，我真的不知道他是如何保持到。」之後兄弟二人感動相擁。

朗尼兄弟賽後感動相擁。BBC截圖
朗尼兄弟賽後感動相擁。BBC截圖

小將車禍身亡 約翰：更衣室內相片永不移走

約翰朗尼則表示：「我仍然不敢相信。但我認為球隊由第1分鐘起表現出色，值得贏波。」球隊上月其實經歷了極大的傷痛，21歲前鋒麥里奧特（Ethan McLeod）上月在比賽後駕車回家時，因車禍身亡；約翰朗尼說：「我昨日收到麥里奧特爸爸的訊息，我很猶疑到底要不要向球員提及這件事，因為我不希望給太多壓力他們。他的父母今天有到場，這段時間真的很艱難。更衣至內仍有他的相片，這些相片永遠不會被移走。我估他今日有在天上看到我們，並為我們感到驕傲。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
15小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
21小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
11小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
11小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
13小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
13小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
10小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT