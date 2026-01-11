英足盃｜第6級球隊爆冷挫水晶宮 朗尼弟弟執教 上月經歷球員車禍喪命

水晶宮衛冕英格蘭足總盃失敗。他們昨晚於第3圈作客第6級聯賽球隊馬爾斯菲FC（Macclesfield FC），爆冷以1：2落敗出局。

約翰朗尼效力兩年 去季掛靴後執教

馬爾斯菲FC目前由朗尼的弟弟約翰朗尼（John Rooney）執教。他於2023-2025年執力這支球隊，於上一季助球隊於北部超級聯賽（Northern Premier League）奪冠，升班至第6級的北部國家聯賽（National League North）。約翰朗尼在季後掛靴，及後接替沙維治的帥位，執教馬爾斯菲FC，在昨晚的英格蘭足總盃第3圈踢出代表作。

朗尼賽前訪問弟弟約翰朗尼。法新社

球迷衝入場慶祝

馬爾斯菲FC面對衛冕的英超球隊水晶宮，憑保羅多遜（Paul Dawson）接應罰球頭槌破門，於43分鐘開紀錄；60分鐘再憑巴克利洛基治（Isaac Buckley-Ricketts）的入球，擴大領先至2：0。水晶宮及後狂攻，但最終只能憑耶利米賓奴於90分鐘射入罰球破網。馬爾斯菲FC爆大冷以2：1淘汰水晶宮，主場球迷在球證鳴笛一刻衝入球場，與職球員分享喜悅。

朗尼眼泛淚光：為弟弟感到驕傲

朗尼兄弟賽後在場邊感人訪問，為《BBC》擔任評述員的朗尼眼泛淚光地表示：「看到弟弟取得這樣的成就，我不禁激動起來。他的領隊生涯開展不久，便能領軍挫水晶宮殺入足總盃第4圈，我感到非常驕傲。他看起來很冷靜，我真的不知道他是如何保持到。」之後兄弟二人感動相擁。

朗尼兄弟賽後感動相擁。BBC截圖

小將車禍身亡 約翰：更衣室內相片永不移走

約翰朗尼則表示：「我仍然不敢相信。但我認為球隊由第1分鐘起表現出色，值得贏波。」球隊上月其實經歷了極大的傷痛，21歲前鋒麥里奧特（Ethan McLeod）上月在比賽後駕車回家時，因車禍身亡；約翰朗尼說：「我昨日收到麥里奧特爸爸的訊息，我很猶疑到底要不要向球員提及這件事，因為我不希望給太多壓力他們。他的父母今天有到場，這段時間真的很艱難。更衣至內仍有他的相片，這些相片永遠不會被移走。我估他今日有在天上看到我們，並為我們感到驕傲。」