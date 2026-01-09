西班牙超級盃4強｜皇家馬德里2：1馬德里體育會 周日與巴塞隆拿爭冠

西班牙超級盃4強，皇家馬德里在基利安麥巴比養傷缺陣下，硬撼馬德里體育會。「銀河艦隊」最終以2：1擊敗馬體會殺入決賽，周日深夜與巴塞隆拿爭奪冠軍。

77秒華維迪靚罰球開紀錄

皇馬於77秒便憑一記靚波開紀錄，費達歷高華維迪主射30碼的罰球，炮彈式射門皮球直飛門將的右上角，馬體會門將奧比歷飛盡雖摸到皮球，但仍然無法阻止皮球入網。28分鐘，皇馬一次反擊機會，洛迪高高斯在禁區內扣過馬體會守將後單刀起腳，但被奧比歷撲出。33分鐘到皇馬門將泰拔高圖爾斯表演，馬體會前鋒阿歷山大索洛夫接應角球，在近柱頭槌攻門，皮球被高圖爾斯托走。35分鐘索洛夫再有攻門機會，但無人看管下的近門頭槌高出。皇馬半場以1：0領先。

皇家馬德里2：1馬德里體育會。路透社

皇馬殺入西班牙超級盃決賽。路透社

索洛夫助馬體會追近至1：2。路透社

換邊後，皇馬於55分鐘擴大比數。洛迪高接應華維迪的傳球，推過馬體會守將大衛漢斯高，單刀射破奧比歷的十指關，銀河艦隊領先2：0。馬體會於58分鐘追近比數，索洛夫今次的近門頭槌，頂破高圖爾斯鎮守的皇馬大門，以馬體會落後1：2。馬體會於86分鐘一次角球傳給K角位附近的馬高斯洛蘭迪，他起腳燙遠柱僅僅斜出。皇馬最終以2：1擊敗馬體會，殺入西班牙超級盃決賽，將於周日深夜大戰巴塞爭冠。