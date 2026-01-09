Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙超級盃4強｜皇家馬德里2：1馬德里體育會 周日與巴塞隆拿爭冠

足球世界
更新時間：07:16 2026-01-09 HKT
發佈時間：07:16 2026-01-09 HKT

西班牙超級盃4強，皇家馬德里在基利安麥巴比養傷缺陣下，硬撼馬德里體育會。「銀河艦隊」最終以2：1擊敗馬體會殺入決賽，周日深夜與巴塞隆拿爭奪冠軍。

77秒華維迪靚罰球開紀錄

皇馬於77秒便憑一記靚波開紀錄，費達歷高華維迪主射30碼的罰球，炮彈式射門皮球直飛門將的右上角，馬體會門將奧比歷飛盡雖摸到皮球，但仍然無法阻止皮球入網。28分鐘，皇馬一次反擊機會，洛迪高高斯在禁區內扣過馬體會守將後單刀起腳，但被奧比歷撲出。33分鐘到皇馬門將泰拔高圖爾斯表演，馬體會前鋒阿歷山大索洛夫接應角球，在近柱頭槌攻門，皮球被高圖爾斯托走。35分鐘索洛夫再有攻門機會，但無人看管下的近門頭槌高出。皇馬半場以1：0領先。

皇家馬德里2：1馬德里體育會。路透社
皇家馬德里2：1馬德里體育會。路透社
皇馬殺入西班牙超級盃決賽。路透社
皇馬殺入西班牙超級盃決賽。路透社
索洛夫助馬體會追近至1：2。路透社
索洛夫助馬體會追近至1：2。路透社

換邊後，皇馬於55分鐘擴大比數。洛迪高接應華維迪的傳球，推過馬體會守將大衛漢斯高，單刀射破奧比歷的十指關，銀河艦隊領先2：0。馬體會於58分鐘追近比數，索洛夫今次的近門頭槌，頂破高圖爾斯鎮守的皇馬大門，以馬體會落後1：2。馬體會於86分鐘一次角球傳給K角位附近的馬高斯洛蘭迪，他起腳燙遠柱僅僅斜出。皇馬最終以2：1擊敗馬體會，殺入西班牙超級盃決賽，將於周日深夜大戰巴塞爭冠。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
21小時前
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
8小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
11小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
12小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
14小時前
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
01:24
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
16小時前
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
韓國The North Face羽絨褸涉造假！13款產品被踢爆鴨絨扮鵝絨 一文看清涉事型號
食用安全
16小時前
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5 
百佳大派現金券！登記即拎 獅球嘜/嘉頓/可口可樂/維達最少減$5
飲食
14小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
2026-01-08 06:00 HKT