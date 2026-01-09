Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國超級盃｜PSG 95分鐘扳平 互射12碼挫馬賽連續4年捧盃

足球世界
更新時間：07:06 2026-01-09 HKT
發佈時間：07:06 2026-01-09 HKT

法國超級盃決賽，巴黎聖日耳門（PSG）面對馬賽於87分鐘失守落後，眼見快要輸波飲恨之際，憑干卡路拉莫斯於95分鐘戲劇扳平。PSG最終更在互射12碼以4：1擊敗馬賽捧盃。

馬賽於互射12碼落敗。法新社
巴黎聖日耳門贏得法國超級盃。法新社
PSG門將盧卡斯捷華利亞成為贏波功臣。法新社
格連活特為馬賽扳平。法新社
干卡路拉莫斯95分鐘扳平

PSG憑奧士文尼丹比利於13分鐘打開紀錄。但馬賽於下半場中後段連入兩球反超前，先是美臣格連活特於76分鐘射入12碼扳平，87分鐘憑PSG守將威廉柏爾擺烏龍，馬賽反超前2：1。PSG於95分鐘憑干卡路拉莫斯戲劇扳平2：2。

捷華利亞兩救12碼

兩軍要以互射12碼分勝負，PSG門將盧卡斯捷華利亞成為贏波功臣，他分別救出馬賽頭兩輪、奧列尼和咸特查奧爾操刀的12碼；先射的PSG 4輪全部中鵠，在迪斯亞杜伊將皮球送入網窩後，PSG在互射12碼以4：1擊敗馬賽，連續4屆捧走法國超級盃。

