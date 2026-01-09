英超｜曼聯球迷狠批拉傑夫「無能的小丑」 計劃下月鬥富咸發起抗議行動

曼聯過去一周經過炒教練的震盪，魯賓艾摩廉被解僱，目前由費查擔任看守領隊。曼聯球迷對於會方管理層的不滿去到頂點，球迷組織「The ’58」狠批拉傑夫是「無能的小丑，令球會淪為笑柄」，他們還計劃下月主場鬥富咸一役發起抗議。

「令球隊淪為笑柄」

The ‘58有近10萬名會員，組織發言人由股東拉傑夫、行政總裁貝拉達、足球總監韋確斯，以至格拉沙家族逐個炮轟：「在經歷一個又一個災難後，拉傑夫的表現像無能的小丑，球隊不但沒有達成所謂的『業內頂尖』，反而淪為笑柄。這幾天曼聯的表現令人震驚且深感不安。球場上，我們看到一支平庸的球隊，缺乏身分認同、方向感和野心；球場外，混亂情況更甚。據報這項決定（解僱艾摩廉）得到貝拉達的同意，他缺乏經驗，只聽親信投訴，而非獨立地領導。我們再次目睹曼聯由一群在邊做邊學的高層掌管，代價卻是球隊的成績、穩定性和公信力。」

球迷認為會方怒炒艾摩廉，反映球會長期的管理問題。路透社

球迷計劃於下月發起抗議行動。路透社

曼聯球迷狠批拉傑夫「無能的小丑」。路透社

「將最偉大球會當士多經營」

該球迷組織認為管理層目前形成「毒性橫行的合夥組織⋯⋯格拉沙家族繼續在頂層榨取金錢，拉傑夫和旗下公司INEOS則在底層壓榨球迷。他們聯手將世上最偉大球會，當作街坊士多般經營，斤斤計較、目光淺窄，而且完全缺乏願景。」The ‘58呼籲向持有人、貝拉達和韋確斯投下不信任投票，但他們強調這並非為艾摩廉的戰績護航，但他被解僱是再次暴露會方的管理問題。

他們計劃在2月1日於奧脫福鬥富咸的比賽發起抗議行動：「曼聯擁有150年歷史，這份由幾代支持者建立的驕傲歷史必須得到保護。如果我們現在不採取行動，我們傳承下去的球會將變得面目全非，其文化、靈魂和人民都將被剝奪。對於拉傑夫和格拉沙家族來說，這場遊戲已經結束，時間已到。我們不能再忍受，並呼籲球迷加入大型抗議行動。」