葡超｜艾摩廉被炒不愁出路 或接替摩連奴教賓菲加

魯賓艾摩廉被曼聯解僱，但他可能很快就會有新工。據《每日郵報》指，摩連奴執教的賓菲加戰績一般，艾摩廉成為下任教練大熱。

艾摩廉於2024年11月上任曼聯領隊，原本合約於2027年6月到期，但他日前被「紅魔」解僱。這名葡萄牙少帥獲得1005萬鎊合約補償金，理應不急住「搵工」，但據《每日郵報》稱，艾摩廉有可能獲得一份新工。

賓菲加於葡萄牙聯賽盃4強出局。路透社

艾摩廉於球員時代曾效力賓菲加。路透社

艾摩廉或許接替摩連奴執掌賓菲加。路透社

多線爭冠受挫令摩連奴備受壓力。路透社

賓菲加葡萄牙盃4強出局

賓菲加目前由摩連奴執教，但球隊戰績平平。摩帥第一份教練工作是2000年在賓菲加展開，他於2025年9月回歸舊會簽約2年。他領軍23場取得14勝5和4負，雖然早前踢出一段11場不敗的佳績，但目前於葡超落後榜首的波圖10分排第3，歐聯只排在第25位，昨晚的葡萄牙聯賽盃4強又以1：3不敵布拉加，令摩連奴備受壓力。

艾摩廉球員時代曾效力9年

除了戰績一般，摩連奴的合約有一條條款，容許他或球會於今夏完季10日後解約離隊，令賓菲加有可能要物色下任主帥人選。而艾摩廉在球員時代曾經效力賓菲加9年，於2008至2017年期間為球隊上陣154場共入6球兼取得14次助攻。他與賓菲加已有的連結，亦提高了他成為下任主帥的可能。