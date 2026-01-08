英超｜費查指四後衛是曼聯傳統 又強調沒想過長期執教一隊

費查領軍曼聯首仗作客般尼，將前任領隊魯賓艾摩廉原用的3中堅5後衛陣式改為「442」陣式，他指四後衛是曼聯的傳統，亦很付符合目前曼聯的陣容，有信心球隊在四後衛陣式下表現更加得心應手。費查又強調沒有想過長時間執教曼聯一隊。

四後衛是曼聯傳統

費查於球員時代和執教曼聯青年軍時，都一直原用四後衛陣式，他形容四後衛是曼聯的傳統，亦有信心球隊在四後衛陣式下可重回正軌：「我的職業生涯一直採用四後衛的體系，它讓我感到得心應手，也是我在U18梯隊使用的體系。這種陣式與曼聯的傳統風格緊密相連，并且我認為它適合目前陣中球員的特點。」

適應新陣式需時

費查又以今仗球隊表現引證四後衛更適合曼聯，他續說：「從本場比賽創造的機會來看，這個調整是正確的。挑戰在於，球員們已經長時間踢五後衛陣式，是需要時間去適應四後衛陣式，因為後衛要覆蓋更多空間。我們在比賽中也看到了這方面的挑戰，這將是接下來需要努力改進的地方。」

沒想過長期執教一隊

曼聯的行政總裁貝拉達（Omar Berrada）及足球總監韋確斯（Jason Wilcox）已要求費查於周日英格蘭足總盃續領軍曼聯主場出戰白禮頓，費查樂意接受球會的安排，但強調沒有考慮長時間執教一隊：「老實話，我從沒想過長期執教(一隊)，我只專注於目前的工作，專注於備戰周日的足總盃賽事。當前有太多關於備戰和恢復的工作要做，我全部的精力都投入其中，至於之後的事情，不在我的控制範圍內。」