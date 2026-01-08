Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜費查指四後衛是曼聯傳統 又強調沒想過長期執教一隊

足球世界
更新時間：15:10 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:10 2026-01-08 HKT

費查領軍曼聯首仗作客般尼，將前任領隊魯賓艾摩廉原用的3中堅5後衛陣式改為「442」陣式，他指四後衛是曼聯的傳統，亦很付符合目前曼聯的陣容，有信心球隊在四後衛陣式下表現更加得心應手。費查又強調沒有想過長時間執教曼聯一隊。

四後衛是曼聯傳統

費查於球員時代和執教曼聯青年軍時，都一直原用四後衛陣式，他形容四後衛是曼聯的傳統，亦有信心球隊在四後衛陣式下可重回正軌：「我的職業生涯一直採用四後衛的體系，它讓我感到得心應手，也是我在U18梯隊使用的體系。這種陣式與曼聯的傳統風格緊密相連，并且我認為它適合目前陣中球員的特點。」

適應新陣式需時

費查又以今仗球隊表現引證四後衛更適合曼聯，他續說：「從本場比賽創造的機會來看，這個調整是正確的。挑戰在於，球員們已經長時間踢五後衛陣式，是需要時間去適應四後衛陣式，因為後衛要覆蓋更多空間。我們在比賽中也看到了這方面的挑戰，這將是接下來需要努力改進的地方。」

沒想過長期執教一隊

曼聯的行政總裁貝拉達（Omar Berrada）及足球總監韋確斯（Jason Wilcox）已要求費查於周日英格蘭足總盃續領軍曼聯主場出戰白禮頓，費查樂意接受球會的安排，但強調沒有考慮長時間執教一隊：「老實話，我從沒想過長期執教(一隊)，我只專注於目前的工作，專注於備戰周日的足總盃賽事。當前有太多關於備戰和恢復的工作要做，我全部的精力都投入其中，至於之後的事情，不在我的控制範圍內。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
6小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
23小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
01:35
立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
3小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
2小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
10小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
23小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
19小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
21小時前