英超│車路士宣布羅仙尼亞上任 簽約6年引球迷熱議

車路士周二(6日)宣布羅仙尼亞(Liam Rosenior)成為新任主帥，指有信心他會打造藍獅成為一支風格鮮明的球隊，今季和將來在最高水平的賽事保持競爭力，前者亦稱力上車路士感到無比光榮。而球迷關注其合約年期，藍獅公布雙方簽約6年，有鑑於球會近20年沒有一位教頭的任期多過3年，網民都議論紛紛。

車路士宣布羅仙尼亞上任

斯特拉斯堡周二召開記者會，教練羅仙尼亞確認將會轉教車路士，藍獅不久就正式宣布他成為球隊新任主帥。車路士在官方聲明表示：「車路士欣喜宣布羅仙尼亞成為男子隊主教練，這名英格蘭領隊已簽約到2032年。他已經證明他能陪打造出風格鮮明的球隊，並在場內場外為球員樹立最高標準。他有能力迅速激發這支球隊的最佳潛能，他帶着責任和支持我們，確保車路士在今季及未來的賽季，繼續在最高水平的各項賽事中保持競爭力。」

車路士宣布羅仙尼亞成為球隊主教練。車路士官網截圖

車路士與羅仙尼亞簽約6年。車路士官網截圖

羅仙尼亞：有信心領軍保持競爭力

羅仙尼亞亦表示：「被任命為車路士主教練，我感到無比謙卑和榮幸，這是一支擁有獨特精神和輝煌奪冠歷史的球會。我很興奮能與這群極具天賦的球員和工作人員共事，我每一天都會全力以赴，幫助這支球隊在最高水平的競爭中取勝，讓所有與車路士息息相關的人都感到自豪。我急不及待想見到大家，也急不及待想開始工作。」消息指羅仙尼亞將在周六英格蘭足總盃第3圈作客查爾頓時首次領軍，明晚英超作客富咸續由U21教頭麥法蘭帶領。

6年合約受球迷爭議

然而球迷最關注，就是其6年合約年期，皆因球會近20年沒有一位教頭的任期多於3年，包括馬列斯卡、普捷天奴、林柏特、樸達、杜曹、沙利、賓尼迪斯和迪馬堤奧等，對上一位教逾3年是2004至07年的摩連奴，再上任的雲尼亞里就接近4年。球迷表示：「2032年，認真嗎？」、「留多過2年都算贏，6年無可能」、「可以計下出年俾解約金要多少」。

車路士有信心羅仙尼亞領軍持續於高水平賽事取得好成績。法新社

羅仙尼亞表示榮幸加盟車路士。法新社

