英超｜羅仙尼亞宣佈離開斯拉斯堡 已口頭同意加盟車路士稱是「無法拒絕的機會」

足球世界
更新時間：17:41 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:41 2026-01-06 HKT

早前車路士宣佈馬列斯卡(Enzo Maresca)離任主帥一職，由U21隊的麥法蘭(Calum McFarlane)暫代主帥一職，但坊間一直有傳，由車仔老闆旗下的另一支法甲球會斯特拉斯堡主帥羅仙尼亞(Liam Rosenier)會接任車仔領隊一職，今日羅仙尼亞出席記者會證實將會離開斯特拉斯堡，並已與車仔達成口頭協議，他更直言這是一個「無法拒絕的機會」。

羅仙尼亞接手車路士 稱已準備好接受挑戰

執教法甲球會斯特拉斯堡的41歲英格蘭主帥羅仙尼亞，早前已盛傳將會加盟同屬清湖資本的車路士，今日羅仙尼亞舉行記者會，正式宣佈自己將會離開斯特拉斯堡，並已與車路士達成口頭協議接手車路士領隊一職，他的副手和分析師亦會一起轉投車路士，對於加盟車仔他直言：「是一個我無法拒絕的機會。」

羅仙尼亞也感謝斯特拉斯堡的高層對球隊的付出，他回想過往的日子表示：「過去的18個月非常愉快，也是我職業生涯中最美好的時光。我認識了一些非常棒的人，創造了一些美好的回憶，也創造了歷史。」對於接下來在車路士的挑戰，他也表示：「如果我沒有做好準備，我是不會接受切爾西的工作的。」他也希望斯特拉斯堡的球迷能夠理解他的決定和為他感自豪。

