Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港盃｜港隊次回合決選名單出爐 兩組織型中場黃威、鄭展龍入選

足球世界
更新時間：17:29 2026-01-01 HKT
發佈時間：17:29 2026-01-01 HKT

港隊將於1月3日下午4時30分，在廣州南沙大灣區文化體育中心與廣東隊進行次回合對決， 中國香港足球總會今日正式公佈，第44屆省港盃第二回合賽事的男子代表隊決選24人名單。共四名球員被換出隊，五位球員被換入隊，包括兩位組織型中場黃威、鄭展龍。

本次名單在首回合後作出數項調整。門將繼續由龐煒熙及伍瑋謙擔任。後衛方面，慈英及勞烈斯獲選入隊，取代了甘智健的位置，預料將增強防守硬度與經驗。中場方面，教練團選擇換入黃威及鄭展龍。而黃威擅長掌控節奏、組織能力強，而鄭展龍則以突破能力見稱，此調動旨在提升中場創造力與攻守轉換效率，原中場巴拉克與馬希偉因此未被列入今仗名單。前線方面，則有吳宇曦落選。 

球隊已於今日出發前往廣州，並將於明日（2號）下午5時，在南沙大灣區文化體育中心進行官方訓練，適應場地。港隊將於3號下午4：30分，做客廣州與廣東隊進行次回合對決。 
 

港隊男子代表決選名單 

守門員

龐焯熙 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區) 

後衛

慈英、林樂勤 (傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、 杜度 (理文)、李家豪、杜國榆 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、 勞烈斯 (延邊龍鼎)、梁諾恆 (浙江隊) 

中場

鄭展龍、陳俊樂 (傑志)、黃 威、胡晉銘 (理文)、 余在言 (石家庄功夫)、顏卓彬 (大埔) 

前鋒

劉智樂 (標準流浪)、米 高 (JK Tallinna Kalev)、祖連奴 (傑志)、 趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、李樂謙 (大埔) 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
5小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
4小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
即時國際
52分鐘前
天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍
天文台發寒冷天氣警告 冷鋒今晚殺到明早最低氣溫12℃ 料成入冬以來最凍
社會
6小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
7小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
13小時前