省港盃｜港隊將於3號做客廣東隊 第二回合賽事球員決選名單

港隊將於1月3日下午4時30分，在廣州南沙大灣區文化體育中心與廣東隊進行次回合對決， 中國香港足球總會今日正式公佈，第44屆省港盃第二回合賽事的男子代表隊決選24人名單。

本次名單在首回合後作出數項調整。門將繼續由龐煒熙及伍瑋謙擔任。後衛方面，慈英及勞烈斯獲選入隊，取代了甘智健的位置，預料將增強防守硬度與經驗。中場方面，教練團選擇換入黃威及鄭展龍。而黃威擅長掌控節奏、組織能力強，而鄭展龍則以突破能力見稱，此調動旨在提升中場創造力與攻守轉換效率，原中場巴拉克與馬希偉因此未被列入今仗名單。前線方面，則有吳宇曦落選。

球隊已於今日出發前往廣州，並將於明日（2號）下午5時，在南沙大灣區文化體育中心進行官方訓練，適應場地。港隊將於3號下午4：30分，做客廣州與廣東隊進行次回合對決。



港隊男子代表決選名單

守門員

龐焯熙 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)

後衛

慈英、林樂勤 (傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、 杜度 (理文)、李家豪、杜國榆 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、 勞烈斯 (延邊龍鼎)、梁諾恆 (浙江隊)

中場

鄭展龍、陳俊樂 (傑志)、黃 威、胡晉銘 (理文)、 余在言 (石家庄功夫)、顏卓彬 (大埔)

前鋒

劉智樂 (標準流浪)、米 高 (JK Tallinna Kalev)、祖連奴 (傑志)、 趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、李樂謙 (大埔)