非洲國家盃｜阿密特迪亞路連續兩場建功 科特迪瓦1：1喀麥隆

力爭衛冕非洲國家盃的科特迪瓦，今晨硬撼F組勁敵喀麥隆。科特迪瓦憑阿密特迪亞路再次建功下，以1：1賽和對手。F組出線16強席位誰屬，要鬥到最後一輪定奪。

科特迪瓦1：1喀麥隆。法新社

阿密特迪亞路連續兩場建功。法新社

迪亞路和曼聯隊友麥比奧莫同場較量。法新社

科特迪瓦於48分鐘食詐糊，基斯（Franck Kessie）將皮球送入網，但因越位在先，入球無效。但科特迪瓦仍於3分鐘後打開紀錄，高南（Ghislain Konan）在後場左路大腳長傳，效力曼聯的阿密特迪亞路於右路接應，他推大位起左腳燙遠柱入網，射入他個人今屆非洲國家盃的第2球，科特迪瓦領先1：0。但喀麥隆於56分鐘扳平，達咸馬杜於右路K角位附近起腳，省中高南改變方向，笠死科特迪瓦門將科法拿；這球計作高南的烏龍球。

莫桑比克取非國盃歷來首勝

最終科特迪瓦與喀麥隆以1：1言和，同樣錄得1勝1和得4分。同組另一場，莫桑比克以3：2擊敗加蓬，終結40年等待，取得於非洲國家盃歷來首勝。莫桑比克賽後錄得1勝1負得3分排在第3位，加蓬則兩戰兩敗包尾兼提早出局。科特迪瓦最後一場分組賽的對手是加蓬，喀麥隆則將會鬥莫桑比克。