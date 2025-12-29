省港盃｜港隊首回合主場2:2逼和廣東 暫代主帥盧比度：打了一場激烈又漂亮的比賽

「第44屆省港盃」首圈賽事港隊最終主場以2:2逼和下半場9人應戰的廣東，暫代主帥盧比度賽後表示今場是一場激烈又漂亮的比賽，執教首場以和波結束，盧比度直言當然想取得勝利，但現在也必須接受結果然後面對下場。

盧比度執教首場和波收場 渴望開門紅但必須接受結果

港隊暫代主教練盧比度賽後對今場總結表示：「非常激烈也非常精彩，很高興可以聽到球迷們為球員們打氣到最後一刻。」他也提到代表隊與球會的分別，球會有更多比賽，更多的時間去準備，而代表隊則面對更多挑戰，訓練時間也較少，而提到作為首戰以打和作結能否接受時，他直言：「作為第一場比賽，我當然想贏，但結果就是這樣，我們只能接受它然後面對下場。」在面對多打2人下仍以2:2打和，盧比度直認：「我們做了一些錯誤的選擇。」他補充說：「我們越過了太多我們沒有優勢的位置，這樣令防守方獲得更多優勢，我們應該做出不同的選擇，或許能讓我們有更多機會。」

記者/攝影：魏國謙