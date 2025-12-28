Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜維拉豪取11連勝殺上英超第三 艾馬利謙稱：爭標未係時候！

足球世界
更新時間：15:11 2025-12-28 HKT
發佈時間：15:11 2025-12-28 HKT

阿士東維拉周六英超憑藉後備上陣的射手奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）「梅開二度」，作客2:1反勝車路士，豪取各項賽事11連勝，於聯賽榜上殺上第三位，落後榜首的阿仙奴和次席的曼城僅3分和1分。然而，維拉領隊艾馬利（Unai Emery）否認球隊是爭標份子，謙稱爭標還未是時候。

「我們不是真正的爭標者」

賽後，當被問及維拉是否能挑戰英超冠軍時，艾馬利斷然否認：「不是真的。我們現在排在聯賽第三，僅次於曼城和阿仙奴這兩支夢幻般的球隊，但我們需要踢38場比賽，現在只踢了18場，還有20場。我們還要與利物浦、車路士、曼聯這樣的球隊去競爭，球隊必須在38場比賽中保持穩定。」

鬥兵工廠前先笠高帽

維拉將在周二作客酋長球場火併榜首的阿仙奴，若擊敗兵工廠便可在積分上追平對手。這場榜首大戰，被視為維拉今季的「試金石」。不過，艾馬利在賽前已先向阿仙奴派高帽，為球隊減壓。
艾馬利笑著說：「你在問我關於對阿仙奴的比賽？那非常、非常困難。現在的感覺是『嘩』。在酋長球場，他們非常、非常、非常強大。下一仗將是我們面對的最艱鉅的挑戰，因為他們是現在最好的球隊。他們在英超和歐聯都踢得非常出色。」

