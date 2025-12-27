Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港盃｜足總新招宣傳省港盃 HERMES版既香港波球迷不容錯過(有片)

足球世界
更新時間：14:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-27 HKT

歷史悠久的省港盃足球賽今年已經去到第44屆，周日晚上8:00會進行首回合賽事，先由港隊於香港大球場主場迎戰廣東隊。中國香港足球總會又有宣傳新招，於官方社交媒體上載一段短片，甘智健和顏卓彬討論省廣盃內容惹笑，球迷們值得到足總IG一看，同埋星期日入大球場支持港隊。

點擊觀看片段 

足總惹笑片段宣傳省港盃

第44屆省港盃於周日率先上演首回合，先由港隊主場出戰廣東隊，而廣東隊已經在周六抵達香港，並會在下午5:00到大球場進行操練以適應場地。完成一個小時的訓練後，廣東隊會出席賽前記者會。之後輪到港隊在大球場操練和會見傳媒。

HERMES版既香港波

香港足總今年於推廣港足賽事方面不遺餘力，今次省廣盃又有新攪作，找來效力傑志的甘智健和大埔的顏卓彬拍攝宣傳段片，兩人在更衣室內談及省港盃的話題，甘智健指爸爸好鍾意睇省港盃，顏卓彬更指省港盃是HERMES版既香港波，兩人對答十分惹笑。正如顏卓彬所講，省港盃是HERMES版既香港波，球迷們不要錯過。

 

