英超｜養傷11個月後「耶蘇」復活 馬天尼利過來人身份陪伴走出陰霾

因十字韌帶（ACL）撕裂而闊別球場近一年的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），在本月初對陣布魯日的歐聯比賽中，終於傷癒復出。其巴西同胞、隊友加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）近日受訪時，亦分享了自己如何以「過來人」的身份，幫助「耶蘇」走出漫長而艱苦的康復期。

馬天尼利：我12歲時已在電視看他踢球

捷西斯在今年一月遭遇重傷，經歷了長達11個月的康復期。同樣曾受嚴重膝傷困擾的馬天尼利，對此感同身受，他說：「幾年前我的半月板也出過一些問題，我知道缺陣那麼長時間並不容易。當我有機會在他身邊時，我就會在他身邊。我試著和他聊天，因為我知道那是一段艱難的時光。儘管他比我年長，我也試著親近他。」

馬天尼利更笑言，捷西斯是他兒時的偶像：「他16歲時就很快地進入了一隊，我那時才12、13歲，已在電視上看著他為彭美拉斯比賽。我總是這樣告訴他。他能回來真的太好了，希望在接下來的比賽中，他能入球並表現出色。」

捷西斯：上帝救了我

對於自己的回歸，捷西斯亦感慨萬千，並感謝上帝：「在頭三個月，我的腦海裡有很多疑慮，每個人都期待我入球，我自己當然也想。我有一些機會，但即使如此，我還是很高興，因為能回來，並有那樣的觸球，以及我移動、控球的方式，我都非常滿意。」

「耶蘇」續說：「在自我康復的11個月裡，我曾害怕回來後會變得不同，或許會有一些限制。但現在能走出來和兄弟們一起比賽，我非常高興。我覺得自己已準備好了。我在這裡想說，是上帝救了我的命。」

阿迪達：捷西斯有特殊能力

兵工廠領隊阿迪達（Mikel Arteta）亦對愛將的回歸感到欣喜：「我認為他帶來了一些不同的東西，他有一種非常特殊的能力，就是他能突然將周圍的每個人聯繫起來，這是我們球隊需要的，這會讓我們變得更好。看到他帶著那樣的笑容、那樣的能量和那樣的質素回來，實在令人印象深刻，我們都為他感到高興。」