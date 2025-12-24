Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜拉舒福特決心由曼聯正式轉投巴塞 目標為巴塞贏得錦標

足球世界
更新時間：22:29 2025-12-24 HKT
發佈時間：22:29 2025-12-24 HKT

拉舒福特（Marcus Rashford）今季被曼聯外借至巴塞隆拿在西班牙重獲新生，這位英格蘭前鋒近日接受西班牙媒體訪問時公開「表忠」，直言自己的終極目標是永久留在巴塞，並願意為此作出犧牲，包括接受減薪，似乎已下定決心，不想再重返奧脫福。

福仔在巴塞重拾新生

拉舒福特在曼聯主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）麾下被投閒置散，今季初被外借至西甲班霸巴塞隆拿。結果，「福仔」在魯營球場重拾狀態，上半季已為球隊貢獻了2個入球及6次助攻，協助衛冕冠軍在2025年結束前，成功登上西甲榜首。
儘管在隊中仍需與巴西國腳拉芬夏比洛尼（Raphinha）競爭上陣時間，但拉舒福特對現狀感到非常滿意:「我正在球會和這個城市安頓得很好。從我到達的那一刻起，我就感到非常受歡迎。」

2200萬鎊買斷費

根據外借協議，巴塞有權在季尾以2200萬英鎊正式買斷拉舒福特。西班牙傳媒報導，巴塞方面正考慮行使此條款，將這位英格蘭國腳留在陣中。報導亦指，若要成功轉會，「福仔」或需接受減薪。對此，拉舒福特似乎毫不在意，他似乎已經下定決心要離開曼聯:「我想做的，就是留在巴塞。這是終極目標，但這不是我努力訓練和付出的唯一原因，我的目的是為了勝利。巴塞是一家巨大而夢幻的球會，是為贏得冠軍而建立的。」

