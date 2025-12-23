Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜富咸憑爭議12碼1:0勝森林 占美尼斯12碼百發百中

足球世界
更新時間：11:17 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:17 2025-12-23 HKT

富咸周一晚在英超護級大戰中，憑藉前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）在上半場射入一記具爭議的12碼，主場以1:0險勝諾定咸森林，森林輸波後進一步逼近降班漩渦。

VAR改判十二碼成轉捩點

森林今仗作客克拉文農場球場（Craven Cottage），若能取勝便可超越富咸升上第15位，暫時遠離降班威脅。然而，比賽的轉捩點發生在上半場補時階段，富咸的巴西翼鋒奇雲山度士（Kevin）在禁區內被對方中場杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）從後勾跌。球證最初未有示意，但VAR覆核後，改判十二碼。墨西哥射手占美尼斯操刀，以一個標誌性的停頓步，輕鬆騙過對方門將約翰域陀（John Victor），射入全場唯一入球。
上周六英超愛華頓對阿仙奴的比賽中，曾出現類似的犯規，但當時VAR卻未有判罰；故今次判決惹來爭議。

占美尼斯十二碼全中

這個入球是占美尼斯今季的第4個聯賽入球，亦是他為富咸主射的第11個十二碼，並全部命中，命中率高達100%，堪稱球隊的「劊子手」。連同今仗森林英超作客富咸已錄得4連敗，雖然仍以5分優勢領先降班區內的韋斯咸，但球隊低迷的狀態，實在令人擔憂。

